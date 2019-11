Il Corsport contro il comunicato del Napoli su Elmas | «Sballato e privo di buon senso»

Corsport : Manolas quasi perfettamente recuperato. Tornerà in campo contro il Milan : Continua il recupero di Kostas Manolas dopo l’infortunio. Il Corriere dello Sport scrive che il difensore greco Tornerà perfettamente guarito per la partita contro il Milan a San Siro. Non è stato convocato nella sua Nazionale e ha potuto così continuare a svolgere il lavoro personalizzato a Castel Volturno. La sosta gli dà ulteriore margine di manovra per continuare la riabilitazione. Tra nove giorni si può pensare che Tornerà in campo ...

Corsport : allenatori alla Uefa contro il Var - serve più uniformità di giudizio sui falli di mano : La fiducia degli allenatori nel Var, soprattutto per quanto riguarda il giudizio sui falli di mano in area comincia a vacillare, anzi forse è proprio tramontata. Questo è quello che è emerso ieri dal forum degli allenatori organizzato a Nyon qualcosa da cambiare c’è e pure in fretta. serve più uniformità nell’utilizzo della tecnologia, è necessario che l’arbitro vada più volte al video a rivedere le azioni dubbie per non ...

Corsport : le regole contro il razzismo? Esistono già - dal 2003 - basta applicarle : Le regole contro razzismo e violenza negli stadi? Esistono già. Dal 2003. Non ne servono altre, vanno solo applicate quelle, scrive il Corriere dello Sport. Ad esempio il biglietto nominativo. Già esiste, scritto e normato. Come la corrispondenza tra quel biglietto ed il posto occupato allo stadio. Anche le telecamere, due, per la precisione, una per una panoramica di insieme e l’altra per lo zoom, sono già previste, insieme ai microfoni ...

Corsport : ammutinamento Napoli - previsto oggi un incontro per risolvere la situazione : Sono successe tante, tantissime cose da ieri sera. Dopo il fischio finale della gara di Champions contro il Salisburgo il Napoli ha registrato una scossa intensa che ha sicuramente messo in discussione il rapporto della squadra con la società. I calciatori hanno di fatto rotto il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis tornando a casa con mezzi propri e lasciando Ancelotti e lo staff tecnico soli a Castel Volturno. Nessuna reazione fino a ...

Corsport : previsto oggi un incontro per risolvere la situazione : Sono successe tante, tantissime cose da ieri sera. Dopo il fischio finale della gara di Champions contro il Salisburgo il Napoli ha registrato una scossa intensa che ha sicuramente messo in discussione il rapporto della squadra con la società. I calciatori hanno di fatto rotto il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis tornando a casa con mezzi propri e lasciando Ancelotti e lo staff tecnico soli a Castel Volturno. Nessuna reazione fino a ...

Sul Corsport il gol di testa di Policano che nel marzo 1993 decise la gara contro l’Atalanta : Il Corriere dello Sport ricorda la delicata stagione del Napoli 1992-93, quando un gol di Policano contro l’Atalanta fu decisivo per salvare il Napoli dalla retrocessione. Fu un anno complicato per il Napoli di Ferlaino. In panchina c’era Ranieri. L’attacco, ormai privo di Maradona dall’anno precedente, fu rinforzato con Fonseca, mentre in mediana e difesa furono presi Thern, Pari e Policano. La squadra aveva un buon potenziale offensivo, ma una ...

Corsport : contro l’Atalanta Ancelotti riparte da Insigne - Mertens e Callejon. Con Lozano al loro fianco : Il Napoli ha deciso come aggredire l’Atalanta delle meraviglie, scrive il CorSport. E per non restare troppo fuori dalla zona Champions della classifica dopo il pareggio di Ferrara. L’arma scelta è il trio dei tenori, Callejon-Insigne-Mertens. Con Lozano in appoggio. Un terzetto storico, che ha sempre fatto la differenza. Un mix di fantasia e gol. Se davvero saranno loro a scendere in campo stasera contro la squadra di Gasperini, sarebbe la loro ...

Corsport : contro la Spal ballottaggio Ghoulam-Malcuit. Milik-Mertens in attacco : Domani, contro la Spal, in Napoli di Ancelotti schiererà la dodicesima formazione diversa in dodici partite. Tra i pali ci sarà di nuovo Meret, il grande ex. Davanti a lui, centrali, Koulibaly e Luperto, confermato dopo la prestazione in Champions, che sarà alla sua seconda partita consecutiva da titolare, la terza in stagione. L’emergenza in difesa resta, con Kostas Manolas che ieri ha annunciato che non ci sarà neanche contro la Spal. Il ...

Corsport : Mertens - obiettivo Spal. Il belga non ha mai segnato contro gli emiliani : Tra le diciannove squadre che il Napoli dovrà incontrare in campionato, ci sono due a cui Dries Mertens non ha mai segnato. Una è la Spal, contro la quale la squadra di Ancelotti giocherà domenica pomeriggio. L’altra è il Lecce. contro la squadra pugliese, però, Mertens non ha mai avuto la possibilità di giocare. L’unica sfida che ha visto le due squadre contrapposte, infatti, è stata quella di questa stagione, quando l’attaccante belga era in ...

Corsport : il San Paolo pronto a sostenere il Napoli. In 40mila per la gara contro il Verona : Saranno 40mila i tifosi presenti oggi al San Paolo per Napoli-Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport. Tornano i grandi numeri dopo due trasferte e la sosta per le nazionali. Sono piene le curve e quasi i distinti. Ci saranno solo degli spazi vuoti nei livelli inferiori. Ieri sera, alla chiusura, erano 36.500 i biglietti venduti. Meglio della prima sfida interna della stagione contro la Sampdoria quando i tagliandi staccati erano stati ...

Il Corsport : “In quel contropiede Insigne ha buttato via un’occasione e un po’ di stesso” : Il Corriere dello Sport sottolinea quali possano essere i problemi che Ancelotti ha da affrontare con il suo Napoli per fargli ritrovare il suo gioco espresso contro il Liverpool e tra questi c’è Lorenzo Insigne. Il capitano non si sta comportando da vero capitano e la differenza tra avere il vero Insigne o meno si fa notare, come accaduto durante la partita con il Torino, perché “i fuoriclasse non scelgono di fare tutto da ...