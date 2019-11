I nuovi episodi di Montalbano su Rai1 nel 2020 | Luca Zingaretti alla regia in ricordo di

Alessandro Borghese Kitchen Sound torna con i nuovi episodi dal 18 novembre su Sky Uno : Kitchen Sound, Alessandro Borghese torna domani con le nuove puntate in onda dal 18 novembre ogni lunedì su Sky Uno e in streaming su NowTV. Dal 18 novembre arrivano su Sky Uno gli episodi inediti di Alessandro Borghese Kitchen Sound 5, l’originale videoenciclopedia di ricette a ritmo di musica. Nuove e golose puntate nelle quali ritroveremo, tra gli ospiti, vecchi amici di Alessandro che allargheranno il panorama culinario di ABKS ai ...

Montalbano - tre nuovi episodi diretti da Luca Zingaretti : Nel 2020 andranno in onda tre nuovi episodi del Commissario Montalbano diretti da Luca Zingaretti, dopo la scomparsa di Alberto Sironi, storico regista della fiction di Raiuno campione di ascolti. Lo ha annunciato lo stesso attore romano nel corso di un incontro svoltosi nel Teatro Politeama di Catanzaro. "Abbiamo lavorato - ha detto Zingaretti - con tutto il cast storico di questa serie di cui siamo particolarmente orgogliosi. Un grande ...

Siren due nuovi episodi su Rai 4 lunedì 11 novembre - anticipazioni : Siren lunedì 11 novembre su Rai 4 due nuovi episodi, le anticipazioni Nuove due puntate lunedì sera con Siren su Rai 4 la serie tv che ha portato in tv il fantastico mondo delle Sirene, donne misteriose e affascinanti. Altri due episodi, il 7° e 8° in onda lunedì sera 11 novembre su Rai 4. La serie tv è in onda negli USA su Freeform canale cable del gruppo Disney, trasmessa già in Italia su TIMVISION e ora in arrivo in prima tv in chiaro su Rai ...

Un posto al sole - anticipazioni nuovi episodi : la difficile scelta : anticipazioni Un posto al sole: puntate dal 4 all’8 novembre 2019 nuovi colpi di scena tingeranno le prossime puntate di Un posto al sole. Nella soap opera di Rai3, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45, Raffaele sarà giù di corda per l’arresto del figlio, presto però Niko darà una bella notizia all’uomo. Diego uscirà dal carcere è sarà accolto dall’affetto di tutti. Il ragazzo però dovrà fare i conti anche con i ...

The End of the F***ing World 2 : la sociopatica Alyssa indossa un abito da sposa nei nuovi episodi : The End of the F***ing World 2 Altri turbamenti in arrivo per la sociopatica Alyssa (Jessica Barden). Netflix ha infatti rilasciato gli otto episodi inediti della seconda stagione di The End of the F***ing World, la serie tv ideata da Jonathan Entwistle e ispirata dal fumetto omonimo di Charles Forsman. Le vicende con protagonista la giovane si arricchiranno di avvincenti e originali sviluppi, che consentiranno agli spettatori di scoprire che ...

Thomas Astruc - l'ideatore di Miracolous (i nuovi episodi su Super! dal 18 novembre) : "E ora un film" : Dal 18 novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 18.15, su Super! (canale 47 del digitale terrestre e canale 625 di Sky) arrivano i nuovi attesissimi espisodi di Miracolous, la serie animata più amata dai teenagers. Tutto top secret sugli sviluppi della storia che vede come protagonisti Ladybug e Chat Noir (una timida studentessa che si trasforma in superoina per difendere la "sua" Parigi la prima, l’incarnazione del gatto nero con il potere ...

Siren due nuovi episodi su Rai 4 lunedì 4 novembre - le anticipazioni : Siren su Rai 4 gli episodi di lunedì 4 novembre, anticipazioni Prosegue l’appuntamento del lunedì sera con Siren la serie tv che ha portato in tv il fantastico mondo delle Sirene, donne misteriose e affascinanti. Altri due episodi, il 5 e il 6 in onda lunedì sera 4 novembre su Rai 4. La serie tv è in onda negli USA su Freeform canale cable del gruppo Disney, trasmessa già in Italia su TIMVISION e ora in arrivo in prima tv in chiaro su Rai ...

Grey's anatomy 16 e This Is Us 4 - i nuovi episodi su Foxlife : Lunedì di fazzoletti e sentimenti, per Foxlife (canale 114 di Sky). Per fare partire al meglio la settimana ai suoi telespettatori, il canale propone infatti da oggi, lunedì 28 ottobre 2019, un duo seriale all'insegna dei buoni sentimenti. Si parte alle 21:00 con la vecchia certezza che è diventato Grey's anatomy, e si prosegue alle 22:00 con le linee temporali sempre più misteriose di This Is Us.Grey's anatomy 16 riparte dai... Servizi ...

Siren due nuovi episodi su Rai 4 lunedì 28 ottobre - le anticipazioni : Siren su Rai 4 gli episodi di lunedì 28 ottobre, anticipazioni Dopo il grande successo delle prime due puntate con oltre 600 mila spettatori live e con ottimi risultati anche nella replica settimanale, torna Siren lunedì 28 ottobre con gli episodi 3 e 4. La serie tv è in onda negli USA su Freeform canale cable del gruppo Disney, trasmessa già in Italia su TIMVISION e ora in arrivo in prima tv in chiaro su Rai 4. La serie ha già una seconda ...

Altri dettagli sulla quarta stagione di Stranger Things : ci saranno otto nuovi episodi : È passato appena un mese dall’annuncio ufficiale che confermava l’intenzione di Netflix di produrre una quarta stagione di Stranger Things. Il finale della terza aveva lasciato molti spettatori dubbiosi sul fatto che le avventure dei protagonisti di Hawkins potessero continuare dopo un epilogo che poteva essere anche definito: è stato confermato però che le loro vicende continueranno e in queste ora è stato anche rivelato che le ...

Al via le riprese di Stranger Things 4 - quando andranno in onda i nuovi episodi? : Armatevi di pazienza perché per Stranger Things 4 ci vorrà ancora un po' di tempo e, molto probabilmente, non rivederemo i volti dei giovani protagonisti prima del prossimo autunno. I fan sono già pronti a sognare un quarto e ultimo capitolo in onda proprio il prossimo Halloween ma gli indizi a riguardo sono ancora un po' pochi per confermare questa teoria, quello che è certo che presto prenderanno il via le riprese di Stranger Things 4. Ad ...

Tornano su FoxLife (Sky - 114) i nuovi episodi di 9-1-1 e The Resident : Da stasera, il martedì Tornano su FoxLife (Sky, 114) i nuovi episodi di 9-1-1 e The Resident. La prima serata sarà dedicata alle terze stagioni delle due serie in prima visione assoluta. 9-1-1 La serie, arrivata alla sua terza stagione e creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, racconta le corse contro il tempo di polizia, paramedici e vigili del fuoco con un unico obiettivo: agire...

Due nuovi episodi di NCIS 16 e FBI su Rai2 sabato 19 ottobre : trame e promo : Prosegue la programmazione di NCIS 16 su Rai2 insieme a FBI, con due nuovi episodi ogni sabato in prima serata, trasmessi in prima visione assoluta per l'Italia. Entrambi procedural di CBS, che vanno in onda insieme anche negli Stati Uniti, sono giunti nella programmazione di Rai2 al diciannovesimo episodio, che per NCIS appartiene alla sedicesima stagione, mentre per FBI alla prima. Per quest'ultima parte di stagione, a differenza ...