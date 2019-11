Heather Parisi lancia una nuova frecciatina a Lorella Cuccarini

Heather Parisi - nuova frecciata a Lorella Cuccarini? "L'indifferenza è un atto di carità" : La ballerina americana, pur senza riferimenti diretti, lancia ancora una volta un messaggio alla rivale, per la quale non ha...

Heather Parisi polemica : Le altre colleghe dicono ciò che vogliono - perché io non posso? : Nuovo attacco di Heather Parisi all’indirizzo di altre colleghe che, a suo dire, avrebbero la libertà di dire qualunque cosa rispetto ciò che accade spesso a lei. La ballerina, che oggi ha lasciato l’Italia per andare a vivere a Hong Kong, continua a non perdere di vista il mondo dello spettacolo italiano e, in particolar modo, la “nemica” di sempre, Lorella Cuccarini. La Parisi, in svariate occasioni, ha tacciato la collega di sovranismo e ...

Caterina Balivo - Raffaele Paganini si confessa su Heather Parisi a Vieni da Me : Caterina Balivo invita Raffaele Paganini a prendere il tè nello studio di Vieni da Me. Il ballerino, classe 1958, si racconta senza freni e svela dettagli della sua vita, dall’amore per la moglie Debora al rapporto con Heather Parisi, passando per il ricordo di Manuel Frattini, scomparso poco tempo fa. L’intervista diventa l’occasione per chiarire una volta per tutte come stavano le cose tra lui e la Parisi. All’epoca ...

Raffaele Paganini : il rapporto con Heather Parisi e con Manuel Frattini : Raffaele Paganini a Vieni da Me: il matrimonio con Debora, il chiacchieratissimo rapporto con Heather Parisi e le parole su Manuel Frattini Raffaele Paganini sbarca a Vieni da Me e si lascia andare a ruota libera. Il celebre ballerino romano classe 1958 ha confidato diversi aneddoti riguardanti la sua vita privata. Particolare attenzione per l’amore […] L'articolo Raffaele Paganini: il rapporto con Heather Parisi e con Manuel ...

Raffaele Paganini/ 'Heather Parisi straordinaria - mia moglie Debora...' - Vieni da me - : Raffaele Paganini oggi ospite a Vieni da me: il ballerino e attore teatrale a tutto tondo, dal rapporto con Manuel Frattini a Heather Parisi.

Heather Parisi a Verissimo ho sofferto di bulimia : Heather Parisi svela il dramma segreto a Verissimo: «Ho sofferto di bulimia a causa di persone terribili». La storica showgirl si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin. E ha parlato di un momento molto duro della sua vita. Ecco le parole di Heather Parisi: «Mio padre è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non era mai a casa. La danza mi ha salvato da una strada non molto bella. A 13 anni sono andata a vivere ...

Heather Parisi dopo Verissimo sbotta : “Perchè pensate male?” : Verissimo: Heather Parisi torna a provocare sui social Sabato scorso Heather Parisi è stata ospite a Verissimo. E in questa occasione ha sicuramente fatto molto discutere per aver lanciato delle belle frecciatine velenose nei confronti di Lorella Cuccarini e del suo pigmalione Pippo Baudo. Dichiarazioni che ovviamente hanno dato vita a nuove polemiche sui social, e non solo. Ma Heather Parisi pare non essere rimasta colpita da tutte queste ...

Heather Parisi attacca (ancora) Lorella Cuccarini : lei reagisce su Instagram : Sembra non arrestarsi la querelle tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini tra interviste infuocate, dure dichiarazioni e botta e risposta sui social network. È tornata a parlare della sua rivale: durante l’intervista a Verissimo, Heather Parisi, ha ripercorso la sua celebre carriera, non sono mancate le frecciatine alla sua collega. L’ex showgirl e icona degli anni ’80, ha raccontato a Silvia Toffanin durante l’ultima registrazione di ...

Heather Parisi parla di Lorella Cuccarini a Verissimo : 'Provo indifferenza' : Nella puntata di sabato 26 ottobre di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato in studio Heather Parisi, ballerina, cantante e showgirl, lanciata da Pippo Baudo alla fine degli anni '70. La donna ha raccontato la sua carriera, i suoi momenti bui con la bulimia e del rapporto con il marito Umberto Maria Anzolin e con la "nemica" Lorella Cuccarini. La padrona di casa ha chiesto alla showgirl se c'è mai stata questa rivalità con la Cuccarini. La ...

ELIZABETH E DYLAN - FIGLI Heather PARISI/ "Mi dissero di rinunciare a uno dei due..." : ELIZABETH e DYLAN, FIGLI gemelli HEATHER PARISI e Umberto Maria Anzolin: "Mi dissero di rinunciare a uno dei due". Ma lei ha rischiato e...

Verissimo - Heather Parisi : ‘Soffrivo di bulimia - mangiavo e vomitavo a causa della mia vita privata’ : Heather Parisi parla per la prima volta a Verissimo del delicato periodo in cui da ragazza, nel pieno della sua carriera, ha sofferto di disturbi alimentari. “Ho sofferto di bulimia. Nel periodo in cui a Milano facevo Fantastico 4 con Gigi Proietti (era il 1983-1984 n.d.r), ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l’anima. Sono riuscita a pesare 42 chili e più mi dicevano che ero troppo magra, più ...

Elizabeth e Dylan - figli Heather Parisi/ 'Due bambini curiosi della vita e...' : Elizabeth e Dylan sono i figli gemelli di Heather Parisi, nati dal suo amore con Umberto Maria Anzolin: 'Due bambini curiosi della vita e...'.