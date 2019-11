Gué Pequeno | ' Mi hanno messo qualcosa nel bicchiere | non accettate drink da sconosciuti'

Gué Pequeno choc sui social : Mi hanno drogato a Miami : L'ultimo messaggio social pubblicato da Gué Pequeno sul suo account Instagram ha lasciato migliaia di fan e follower senza parole. Che si tratti di verità o di finzione, il popolare rapper milanese ha svelato di esser stato vittima di conosciuti, che hanno messo della droga (non meglio identificata) nel suo drink. A fare la confessione choc è stato lui stesso nelle Storie di Instagram del suo profilo social. Guè Pequeno, che in radio sta ...

Gué Pequeno : "A Miami mi hanno drogato" - : Il rapper e produttore discografico ha pubblicato un video sui social, dove ha confessato di aver bevuto un drink contenente droga senza saperlo in un locale di Miami Novella Toloni Persone: Gué Peque ?

Perché ti metti i like da solo? - Gué Pequeno nel mirino del web : Gué Pequeno sta spopolando in radio grazie alle ultime importanti collaborazioni. Da "Los Angeles" dei The Kolors a "Qualcosa in cui credere" di Marracash, il rapper e produttore musicale si gode l'ennesimo successo, che non lo mette però al riparo da haters e odiatori del web. L'ultimo post social pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, ha suscitato qualche critica di troppo nei suoi confronti. Gué Pequeno è volato a Miami, negli States, ...

Stash parla di Gué Pequeno : ecco come è stato lavorare insieme a lui : Stash parla di Gué Pequeno. ecco come è stato lavorare insieme a lui Ad ottobre, nelle radio è arrivata Los Angeles, una canzone che ha segnato il ritorno di Stash con i The Kolors e la prima collaborazione della band con Gué Pequeno. come ha dichiarato su Vanity Fair, il frontman del gruppo musicale uscito […] L'articolo Stash parla di Gué Pequeno: ecco come è stato lavorare insieme a lui proviene da Gossip e Tv.

Gué Pequeno a Marracash : 'Sei il miglior rapper italiano - ti voglio bene come un fratello' : Allo scoccare della mezzanotte è uscito 'Persona', il nuovo attesissimo album di Marracash, composto da quindici tracce ed arricchito da ben nove collaborazioni, realizzate con Gué Pequeno, Mahmood, Sfera Ebbasta, Cosmo, Luché, Madame, Tha Supreme, Massimo Pericolo e Coez. 'Persona' è già un successo Il disco, in queste prime ore dall'uscita, sta ricevendo dei feedback eccellenti da parte del pubblico, che commentando sui social sta in buona ...

Marracash racconta Gué Pequeno : 'Cosimo seppellisce il dolore con il lavoro e le serate' : Il prossimo album di Marracash si chiamerà 'Persona' e sarà disponibile in vari formati (CD, vinile e ovviamente digitale) per l'acquisto, ma anche per la fruizione in streaming sulle varie piattaforme disponibili in Italia, Spotify in primis. Il disco è attesissimo dal pubblico e dagli addetti ai lavori, dato che, fatta eccezione per la fortunata parentesi di 'Santeria', l'album scritto e realizzato in coppia assieme a Gué Pequeno nel 2016 e ...

Los Angeles è il nuovo singolo dei The Kolors e Gué Pequeno - l’erede di Pensare Male resta in testa al primo ascolto (testo e video) : Da oggi è disponibile il nuovo singolo dei The Kolors, Los Angeles, con Guè Pequeno; su YouTube è disponibile il video ufficiale realizzato a Robecco Sul Naviglio, in provincia di Milano, che il gruppo ha voluto dedicare all'amico scomparso a marzo, Nelson Campbell. Al termine del video, la dedica al giovane che ha perso la vita negli scorsi mesi, un modo per ricordarlo in un momento particolarmente intenso e florido del percorso artistico ...

I The Kolors tornano con Gué Pequeno. Stash : «Oggi il pop è di nicchia» : The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 Stash FiordispinoUna cresta KolorsI Dear Jack all'Arena di Verona Chi ha venduto di più dei talent showThe ...

Gué Pequeno : 'È importante essere pappa - è una cosa ludica' - poi annuncia un nuovo album : Due giorni fa l'emittente radiofonica svizzera 'Rete Tre' ha diffuso un'intervista concessa da Gué Pequeno, che ormai da anni risiede nella Svizzera italiana, per la precisione a Lugano. Il rapper, durante la chiacchierata, durata circa settanta minuti – più della metà della durata totale del programma – è parso estremamente a suo agio, lasciandosi andare in diversi momenti a battute e confessioni che non sempre è solito esternare durante le ...

Gué Pequeno manda una frecciatina a Fedez e rivendica : 'Ho lanciato lui - Salmo e Ghali' : Due giorni fa l'emittente svizzera 'Rete Tre' ha diffuso un'intervista realizzata con Gué Pequeno. Non è la prima e probabilmente non sarà l'ultima volta che il rapper milanese concede un'intervista ad un'emittente radiofonica della Svizzera italiana, dato che ormai da anni risiede a Lugano. Nel corso della chiacchierata il rapper classe 1980 ha avuto modo di sottolineare come sia ormai stato superato lo stereotipo del rapper duro e puro, ma ...

Enjoy : Peter Gomez racconta il lusso - la droga e il p0rno sul Nove. Vittorio Sgarbi e Gue Pequeno alla prima : Peter Gomez - Enjoy lusso, droga e p0rno: sono questi gli ingredienti di Enjoy, il nuovo programma di Peter Gomez. Il giornalista, dopo aver condotto Le Confessioni, torna sul Nove per affrontare – nel corso di quattro serate - tre delle tematiche più controverse, scottanti e dibattute della nostra società. Al centro dei documentari ci saranno le testimonianze di personaggi che hanno vissuto o vivono tutt’ora questi vizi ...

Il pubblico contro Gué Pequeno a La notte della Taranta : Ieri sera è stata trasmessa su Rai 2 La notte della Taranta, la trasmissione dedicata al festival volto ad omaggiare l'importanza della musica popolare made in Salento. E a condurre l'evento registratosi in Puglia è stato il duo formato da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sia sull'evento sia sui due ritrovati coniugi-conduttori dello spettacolo salentino sono giunte in rete numerose critiche. Il popolo del web si è infatti ...

Gué Pequeno ... I figli? Mi è capitato un aborto volontario e va bene così - non voglio ansie : Gué Pequeno si è raccontato in una lunga intervista in cui ha rivelato di aver scelto di non diventare padre: "Ho affrontato la brutta esperienza dell’interruzione volontaria di gravidanza". Si è fatto conoscere meglio da chi non si era mai avvicinato alla sua musica grazie a The Voice e, oggi, Gué Pequeno si racconta in una intervista in cui si mette a nudo, rivelando anche perché a 38 anni suonati preferisce ancora rimanere ...