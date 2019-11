Grosseto | squadra juniores vince 27-0 ma l’allenatore viene esonerato | “Non è stato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Un risultato schiacciante in una gara valida per il campionatoprovinciali, che per il presidente dellante denota il mancato rispetto dell’avversario. Così Paolo Brogelli della Invictasauro diha deciso di esonerare su due piedi l’allenatore Riccini dopo il match in cui sono state inflitte al Marina Calcio 27 reti, mentre gli avversari non hanno mandato in porta neanche un pallone. “Abbiamo appreso con stupore e rammarico il punteggio della partita con la quale la nostraprovinciale ha inflitto al Marina Calcio 27 reti – ha fatto sapere Brogelli in un comunicato su Facebook -. I presupposti e i valori con i quali, da una vita, sono nel mondo del calcio giovanile sono l’antitesi di cose del genere. L’avversario va sempre rispettato ed, oggi, questo non è avvenuto”. Brogelli si scusa “sinceramente ...

