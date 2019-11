Grosseto | squadra juniores vince 27-0 | la società esonera l’allenatore

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Una vicenda clamorosa è accaduta in provincia di. La vittoria dell’Invictasauro per 27-0 contro il Marina, gara valida per il campionatoprovinciali, è costata cara allenatore Riccini: il presidente Paolo Brogelli infatti ha deciso dire il tecnico per “non aver portato rispetto all’avversario”. La notizia è appresa direttamente dalla pagina Facebook della, che nella nota scrive: “abbiamo appreso con stupore e rammarico il punteggio della partita con la quale la nostraprovinciale ha inflitto al Marina Calcio 27 reti. I presupposti e i valori con i quali, da una vita, sono nel mondo del Calcio giovanile – si legge nella nota – sono agli antitesi di cose del genere. L’ avversario va sempre rispettato ed, oggi, questo non è avvenuto”. Il presidente Brogelli si scusa “sinceramente ...

