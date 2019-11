Gp del Brasile | Verstappen vince due volte | crash tra le due Ferrari

Formula 1 - gp del Brasile : vince Verstappen. Terzo Hamilton - delusione per le Ferrari : Terza vittoria stagionale, l’ottava in carriera, per Max Verstappen che trionfa nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandese della Red Bull, partito dalla pole position, domina la gara sul circuito di Interlagos chiudendo davanti alla Toro Rosso di Pierre Gasly, Terzo gradino del podio per Lewis Hamilton su Mercedes. Il sorpasso nel finale del 6 volte campione del mondo sulla Red Bull di Albon ...

Formula 1 – Verstappen raggiante - Gasly emozionato e Hamilton… pentito : le parole dei top-3 nel parco chiuso del Gp del Brasile : Ottava vittoria in carriera per Max Verstappen, che precede sul traguardo di Interlagos Pierre Gasly e Lewis Hamilton: le parole dei primi tre nel parco chiuso Max Verstappen si prende il Gran Premio del Brasile in maniera autoritaria, dominando sul tracciato di Interlagos e coronando un week-end perfetto. L’olandese precede un sorprendente Pierre Gasly, suo ex compagno riuscito a portare sul podio la Toro Rosso, e Lewis Hamilton che ...

Samba Verstappen in Brasile - Hamilton rovina la gara di Albon : ennesimo tremendo harakiri della Ferrari : Il pilota olandese vince il Gran Premio del Brasile davanti ad un super Albon, terzo un indemoniato Una gara pazzesca, un dominio incontrastato di Max Verstappen in Brasile. Il pilota della Red Bull vince a San Paolo, sbaragliando la concorrenza dei propri avversari e tagliando per primo il traguardo. photo4/Lapresse Un pomeriggio di passione a Interlagos, con il Gran Premio che si accende soprattutto nel finale, quando succede di tutto in ...

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 : Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile, penultima gara del Mondiale di Formula 1 corsa domenica sera sul circuito di Interlagos a San Paolo. Verstappen, partito dalla pole position, ha concluso i 71

Formula 1 – Si spengono i semafori a San Paolo : il VIDEO della partenza del Gp del Brasile : Verstappen resta primo, Hamilton supera Vettel, mentre Leclerc guadagna 4 posizioni: la partenza del Gp del Brasile Si spengono i semafori nel Gp del Brasile, penultima gara del calendario di Formula 1. La pioggia del venerdì ha lasciato spazio al caldo che brucia la pista di San Paolo al momento della partenza. partenza super per Max Verstappen che mantiene la prima posizione, dietro di lui Hamilton supera Vettel. Leclerc guadagna subito ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : la Ferrari punta su Vettel - Leclerc 14° in cerca della rimonta disperata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45: Di seguito i compound a disposizione dei team: The sets still in play for today’s race!#BrazilGP F1 - GP Brasile 2019 : Carlos Sainz cambia le componenti della power unit - partirà in ultima posizione : Carlos Sainz ha sostituito tutte le componenti della sua power unit alla vigilia del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che scatterà alle ore 18.10. Il pilota della McLaren non aveva preso parte alle qualifiche di ieri perché nel corso del primo giro cronometrato del Q1 aveva accusato un’improvvisa perdita di potenza che lo aveva costretto a rientrare ai box a fermarsi. Lo spagnolo scatterà dall’ultima posizione con ...

F1 - GP Brasile 2019 : le previsioni meteo della gara. Si correrà sull’asciutto - scongiurata la pioggia : Leclerc proverà a rimontare col sole, vista la giornata soleggiata ad Interlagos: le previsioni per il GP del Brasile di F1, nella giornata di oggi danno possibilità di pioggia praticamente nulle per tutta la durata della gara: è dunque da escludere che si corra in condizioni similari rispetto a quanto visto venerdì nella prima sessione di prove libere. Nella giornata di oggi infatti le previsioni indicano qualche residua possibilità di pioggia ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : il meglio delle qualifiche : Ieri, nella serata italiana si sono disputate le qualifiche ufficiali del GP del Brasile 2019, tappa del Mondiale di F1: di seguito il VIDEO che mostra il meglio di quanto visto nel time-attack, andato in scena sul circuito di Interlagos, che ospita il GP del Brasile 2019 del Mondiale di F1. VIDEO qualifiche DEL GP Brasile F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Verstappen in pole davanti a Vettel e ad Hamilton. Leclerc 14° : Le penultime qualifiche del Mondiale 2019, sul tracciato di Interlagos (Brasile), sorridono a Max Verstappen che conquista la sua seconda pole-position stagionale, precedendo la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton. Charles Leclerc è quarto, ma per via della penalità di 10 posizioni, sarà 14°. Di seguito gli highlights del time-attack: VIDEO F1, GP Brasile 2019: highlights e sintesi delle ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono molto deluso da me stesso” : Le qualifiche del GP del Brasile non hanno sorriso al monegasco Charles Leclerc. Il monegasco, alfiere della Ferrari, ha ottenuto il quarto tempo del time-attack nel penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il 22enne del Principato non è riuscito a massimizzare la sua prestazione come avrebbe desiderato, per via di un errore nel tentativo decisivo. Charles, c’è da dire, dovrà scontare la penalità di 10 ...