Gli italiani | fotografati

Come la Lega ha pagato decine di propri dipendenti con i soldi deGli italiani : Come la Lega ha per anni fatto pagare agli italiani le spese per i propri dipendenti, utilizzando le risorse dei gruppi regionali. Una spesa che, solo per la regione Lombardia si attesterebbe sui 7 milioni di euro. Ecco il racconto a Fanpage.it di una fonte che ha lavorato con i vertici del Carroccio.Continua a leggere

Huawei chiama Gli sviluppatori italiani : 85% dei ricavi a chi entra in App Gallery : Il big player cinese affila le armi dopo il bando di Trump e chiama a raccolta 300 programmisti tricolori. La promozione di App Gallery è iniziata già nel 2018 e ha avuto una accelerata dopo il bando Usa

Ex Ilva - il sondaggio di Ipsos : “Per quasi la metà deGli italiani lo scudo penale è una scusa usata da ArcelorMittal per andare via” : Il 45% dell’opinione pubblica è convinto che ArcelorMittal usi l’abolizione dello scudo penale come un pretesto per rinunciare a un investimento che non ritiene più redditizio. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera sulla crisi dell’Ilva di Taranto, sull’orlo della chiusura stando al cronoprogramma impostato dalla multinazionale dell’acciaio e comunicato ai ministeri ...

C’eravamo tanto amati…Di Maio durissimo su Salvini “Difende i Benetton e Arcelor non Gli italiani è un ca**aro verde” : Di Maio per la prima volta dopo la fine del governo gialloverde attacca duramente il suo prima alleato ora rivale Matteo Salvini. Il capo politico dei grillini non ha sicuramente parole dolci nei confronti del leader della Lega durante la trasmissione “Accordi&Disaccordi” trasmessa ieri sul canale Nove. Di Maio sull’etichetta data dai giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio di “ca**aro verde” ha detto sostanzialmente di essere ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Maio : “Salvini ‘cazzaro verde’ definizione utile. Difendeva Arcelor e Benetton anziché Gli italiani” : L’etichetta di ‘cazzaro verde’ coniata dai giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio per Matteo Salvini? “Una definizione che in questo momento storico è utile” per descrivere il leader della Lega. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio, ospite di “Accordi&Disaccordi” in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45. “Attaccarlo sulla questione del fascismo è fargli un favore ...

Influenza - a letto 120mila italiani in una settimana. Aifa : “I consiGli per evitare il contagio” : Secondo gli ultimi dati di Influnet, sono già 341mila le persone costrette a letto dal virus dell'Influenza in Italia, di cui 119mila solo nell'ultima settimana, soprattutto tra i bambini. I consigli dell'Aifa per evitare il contagio: "Vaccinarsi, lavare di frequente e accuratamente le mani e fare attenzione alle fake news.Continua a leggere

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : FP2 - Marquez fa il vuoto - ma Gli italiani sono competitivi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 Morbidelli sale in terza posizione a 845 millesimi, mentre Marquez di nuovo da record nel T2. Vinales secondo a 381 millesimi! 14.18 1:30.974 CHE TEMPO PER Marquez!! 817 millesimi su Aleix Espargarò e 926 su Vinales 14.17 Ed ora è Vinales in 1:31.906 a salire in vetta con un T4 da record! 14.16 Miller in vetta! 1:32.087 con 15 millesimi su Marquez e 201 su Rossi 14.15 Marquez vola con ...

Emanuele Filiberto fa sul serio e con uno spot annuncia il ritorno della famiGlia reale per tutelare i cittadini italiani - nasce così un nuovo partito? : Il principe Emanuele Filiberto ha annunciato il ritorno della famiglia reale in politica. Un annuncio inaspettato in un momento di grossa incerta e instabilità del paese. Emanuele Filiberto di Savoia, durante lo spot, è apparso sereno e sicuro di se stesso. Lo spot ha avuto un gran risalto su tutti i social ma al momento i commenti risultano essere un po’ freddini. Il Principe ha annunciato che farà un suo intervento in ...

Sondaggi elettorali TP - per Gli italiani ai partiti non interessa nulla del clima : Sondaggi elettorali TP, per gli italiani ai partiti non interessa nulla del clima Secondo i nostri ultimi Sondaggi elettorali il centrodestra continua a superare il 50%. Se la Lega frena e cala di qualche decimale al 35,2%, Fratelli d’Italia sfiora il 10% con il 9,9%. Mentre Forza Italia e Cambiamo! di Toti rimangono sostanzialmente stabili al 5,6% e al 0,5%. Nella compagine di governo il Pd arretra al 18,3%, anche a causa ...

Black Friday - è febbre per Gli italiani : offerte per regali di Natale : Si sta avvicinando il Black Friday, la giornata che da' il via agli acquisti natalizi con la possibilità di aggiudicarsi i regali più. E' febbre

FINANZA/ Così Gli italiani rischiano di pagare il salvataggio di banche tedesche : Gli italiani rischiano di trovarsi danneggiati ancora una volta dalle regole dell'Europa. In particolare avvantaggiando la Germania

Volley - i miGliori italiani della quinta giornata di Superlega : Vettori - Zaytsev e Juantorena regalano spettacolo : Tra mercoledì e giovedì si è disputata la quinta giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova ha espugnato Verona e si è confermata al comando con tre punti di vantaggio su Modena che ha regolato Latina e quattro su Trento che ha battuto Piacenza. Di seguito i migliori italiani del turno infrasettimanale. LUCA Vettori. L’opposto di Trento sfodera la sua miglior prestazione stagionale ...

Volley - i miGliori italiani della quinta giornata di Superlega : Vettori - Zaytsev e Juantorena regalano spettacolo : Tra mercoledì e giovedì si è disputata la quinta giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova ha espugnato Verona e si è confermata al comando con tre punti di vantaggio su Modena che ha regolato Latina e quattro su Trento che ha battuto Piacenza. Di seguito i migliori italiani del turno infrasettimanale. LUCA Vettori. L’opposto di Trento sfodera la sua miglior prestazione stagionale ...

TaGlio capelli uomo - quello di David Beckham è il più imitato daGli italiani : Qual è il Taglio di capelli più richiesti dagli uomini? Se l'è domandato Treatwell, la piattaforma online di bellezza e benessere leader in Europa, che ha realizzato di recente un'indagine, analizzando un gruppo di uomini tra i 25 e gli over 40. quello che ne è emerso è che gli italiani hanno molto a cuore i loro capelli e che, per realizzare i loro look, si ispirano agli hairstyling delle star. A confermare ...