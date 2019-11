Gli animali potranno sempre entrare nei ristoranti Il ddl delle due deputate

Tutte le immagini deGli animali che ci fanno ridere : Gli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ridereGli animali che fanno ...

Animali come fiGli : il giudice deciderà a chi assegnarli in caso di divorzio dei padroni : Gli Animali sono «esseri senzienti» e per loro arriva una legislazione apposita che li distingue dagli oggetti, e in caso di divorzio sarà il giudice a decidere a quale dei coniugi...

Peste suina in Italia : scattano nuovi abbattimenti sui maiali - “vanno eliminati tutti Gli animali infetti” : A sei mesi dagli ultimi abbattimenti di maiali allo stato brado, la task force messa in campo dalla per sconfiggere la Peste suina in Sardegna, torna in campo: lo ha fatto questa mattina all’alba nelle campagne di Orgosolo, dove in localita’ Montes e’ scattata l’uccisione mirata di un gruppo di suini selvatici. In campo gli uomini della Forestale e dell’Ats scortati da Polizia e Carabinieri. Un’azione che ...

Il mattatoio deGli orrori : Animali scheletrici che urlavano di dolore : Sono scene raccapriccianti quelle raccontate da una veterinaria, durante il processo contro i gestori di un mattatoio di Torino, la cui sentenza è attesa per il 20 novembre. La dottoressa, secondo quanto riporta Repubblica, avrebbe avuto il coraggio di denunciare i metodi usati per gestire gli Animali, che sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti e angherie. "Quando si fanno male si incastrano lì, ho delle foto dove… incastravano la testa con ...

Ragusa - l'associazione Il lungo baffo chiede tutela per Gli animali : L’associazione Il lungo baffo, dopo essere intervenuta per denunciare il feroce soffocamento di un gattino a Marina di Ragusa avvenuto pochi giorni fa

Sondrio - insegue e terrorizza tre cervi con la moto : Gli animali si buttano dal ponte per la paura : insegue tre cervi col motorino, mentre li riprende col cellulare. Li terrorizza e li costringe a gettarsi nel fiume. È successo a Morbegno, in provincia di Sondrio. Un uomo, a bordo della propria moto, si è imbattuto nei tre animali e li ha inseguiti, spaventandoli. Due si sono gettati oltre l’argine dell’Adda, il terzo dal ponte Ganda. Il video ha fatto il giro dei social, suscitando molte polemiche. Sono in corso le indagini per ...

Letizia di Spagna sceGlie ancora l’animalier e incanta Cuba : Letizia di Spagna con suo marito Felipe è partita per un viaggio di Stato di 4 giorni a Cuba. La Sovrana è salita sull’aereo indossando una maxi giacca a scacchi di Uterque, abbinata a pantaloni a sigaretta e le sue amate décolletée nere di Prada. Quando però è scesa all’Avana ha sorpreso tutti con uno spettacolare cambio di look. Letizia ha infatti sfoggiato uno dei suoi cavalli di battaglia: l’abito animalier. Questa volta ...

Laura Margheri : "Grazie all'amore per Gli animali e all'ingegneria creo robot che possono migliorare il mondo" : Laura Margheri, 37 anni, è una donna geniale della robotica, nominata lo scorso anno tra le 25 donne più influenti al mondo in questo settore. Oggi lavora al centro di Micro-Biorobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera, dove prende a modelli animali e piante per la creazione di robot. “La tecnologia deve anche essere buona e aiutare l’uomo. È quello che mi propongo di fare ogni giorno ...

Gabbie e recinti sul cemento : lo strazio deGli animali al circo : Pina Francone Essere animali Gli attivisti di Essere animali hanno filmato elefanti, leoni, giraffe, tigri e cammelli nel piazzale del Maya Orfei di Brescia La vita degli animali del circo quando non si esibiscono? È fatta del triste grigio del cemento di un piazzale di città, organizzato per recinti e Gabbie. Gli attivisti di Essere animali, infatti, hanno ripreso elefanti, giraffe, leoni, tigri e cammelli nello spiazzo del circo ...

Clima - +51°C in Zimbabwe e le Cascate Vittoria rimangono a secco : “Gli animali stanno morendo” [FOTO] : La siccità ha portato il flusso d’acqua della Cascate Vittoria al suo livello più basso in quasi 25 anni. Il flusso è sceso a 109m³/s, secondo quanto riportato da Bloomberg. Il flusso più basso mai registrato è di 99m³/s dell’ottobre 1996, secondo la Zambezi River Authority. Le Cascate Vittoria, sul fiume Zambesi tra lo Zambia e lo Zimbabwe, sono una cortina di acqua lunga 1,7km al picco di una normale stagione delle piogge. Le Cascate spesso si ...

Parco della Majella : un corso internazionale su tecnica e gestione delle catture deGli animali selvatici : Il Parco Nazionale della Majella, che negli anni ha sviluppato esperienze in diversi programmi di conservazione sulle catture della fauna (lupo, camoscio appenninico, orso bruno marsicano, ungulati selvatici) e sviluppato in tal senso collaborazioni scientifiche, ripropone dal 4 all’8 Novembre 2019, dopo le edizioni del 2006 e del 2011, il 3° corso internazionale teorico e pratico “tecnica e gestione delle catture degli animali ...

DaGli scarti agricoli arriva la farina di insetti per mangimi animali : Utilizzare gli scarti agricoli per allevare insetti da cui ricavare farine proteiche per produrre mangimi animali di qualità. E’ questo l’obiettivo del progetto FEEDS, appena finanziato dalla Regione Toscana e coordinato scientificamente dall’Università di Pisa. “L’idea è quella di utilizzare i resti agricoli, principalmente spezzato di cereali e residui di mondatura degli ortaggi, come substrati per l’allevamento di insetti da utilizzare per ...