Giornata mondiale dei poveri | Papa Francesco ne invita 1 500 a pranzo “Lasagne senza

Sassari in viola per la Giornata mondiale della prematurità : L’obiettivo è mettere i neonati pretermine al centro del futuro e assicurare loro una continuità assistenziale quindi una frequenza di accertamenti sanitari almeno sino all’età prescolare. Il piccolo prematuro, infatti, ha necessità di essere seguito in strutture specializzate, come le Neonatologie e Terapie intensive neonatali, ben oltre i primi tre anni di vita. Sono questi i temi sui quali si concentra la “giornata mondiale della ...

Il 17 novembre la Giornata mondiale della Prematurità : Domenica 17 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità. In Italia i neonati pretermine, cioè quelli che vengono al mondo prima della 37esima settimana di gestazione, sono circa 32.000 all anno, tanti "piccoli guerrieri" che nascono immaturi nei vari organi, tanto più gravi quanto più il parto è avvenuto in anticipo. In occasione della Giornata, in seguito alla richiesta da parte della Società Italiana di Neonatologia (SIN) e ...

Giornata mondiale del Diabete : nuove tecnologie per curare i bambini in Libano : I bambini che combattono il Diabete in Libano, con Medici Senza Frontiere

Il 14 novembre è la Giornata mondiale del diabete. Un male che colpisce anche la sfera sessuale : Oggi, giovedì 14 novembre 2019, si celebra la giornata mondiale del diabete, istituita dall’International diabetes federation (Idf) e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 1991. A questa giornata è stata data l’importante responsabilità di sensibilizzare le persone verso una patologia molto diffusa nel nostro paese: i dati Istat risalenti al 2016 infatti possono confermare che la prevalenza del diabete mellito è pari al 5,3%, ...

La Farmacia IGEA per la Giornata mondiale del Diabete : Quattro milioni di persone in Italia soffrono di Diabete; a questo gruppo di pazienti si aggiunge un altro milione che non sa di esserlo, più quelli con preDiabete (una condizione che può portare al Diabete nell’arco di 5 anni) che sono altri 6 milioni. In pratica un italiano su 6 si trova a fare i conti con il Diabete e con lui la sua famiglia. Un dato sul quale riflettere in occasione della Giornata Mondiale del Diabete che nel 2019 è ...

Gemelli - open day per Giornata mondiale Diabete : Roma – In occasione della Giornata Mondiale del Diabete che si celebra in tutto il mondo il 14 novembre, domani presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma avra’ luogo un open Day dedicato alla prevenzione della diffusissima patologia metabolica, dalle 9 alle 16, nella Hall del Policlinico. Gli specialisti del Gemelli, spiega una nota, effettueranno screening senza prenotazione per la misurazione della glicemia ...

Giornata mondiale dei Single - ecco come vivono gli scapoli del 2019 : In molti ancora non lo sanno, ma l'11 novembre è ufficialmente la Giornata Mondiale dei Single. Una tradizione che arriva dritta dritta dalla Cina, dove la data composta da soli numeri uno – l'11/11, appunto – era stata inizialmente plasmata negli anni '90 in ambito universitario; per poi essere rilanciata come purissima iniziativa commerciale in cui veniva incoraggiato uno shopping, online e offline, dedicato ...

Domani la Giornata mondiale della Scienza : perché sia sempre più accessibile e “per non lasciare nessuno indietro” : È dedicata alla Open Science la Giornata Mondiale della Scienza per la pace e lo sviluppo promossa dall’Unesco ogni 10 novembre. L’obiettivo è celebrare la Scienza aperta e trasparente, che rende pubblici i suoi risultati e sa dialogare con la società all’insegna dello slogan della Giornata, “per non lasciare nessuno indietro“. La Open Science, rileva l’Unesco, è anche uno dei requisiti per raggiungere gli ...

Giornata mondiale del Tumore al Pancreas : le Associazioni Italiane incontrano i pazienti In Senato il 21 Novembre : Il 21 Novembre si celebra la Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas (World Pancreatic Cancer Day – WPCD) per promuovere e sensibilizzare alla prevenzione e alla cura della malattia. Per questa occasione la Fondazione Nadia Valsecchi e l’Associazione Nastro Viola hanno organizzato un incontro che si svolgerà in Senato il 21 Novembre – “Il Paziente al Centro” – in cui dialogheranno medici, pazienti e istituzioni con il patrocinio ...

Giornata mondiale del diabete 2019 : per le persone con le persone : Giornata Mondiale del diabete 2019: “Per le persone, con le persone”. Quest’anno la Giornata Mondiale del diabete per celebrare i 10 anni nascita

Il 14 Novembre è la Giornata mondiale del Diabete : al San Raffaele screening gratuito : In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, l’IRCCS Ospedale San Raffaele, parte del Gruppo San Donato, organizza per giovedì 14 Novembre una Giornata volta a promuovere tra il grande pubblico la conoscenza del Diabete, tipo 1 e tipo 2. L’iniziativa prevede la presenza di banchetti tematici nell’area antistante l’accettazione centrale e lo sbarco navetta. Il pubblico seguirà un percorso che inizierà con l’accoglienza da parte dei volontari ...

Sky Sport Mondiale Under 17 (diretta) 3a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Dal 26 ottobre al 17 novembre, il Brasile ospita la 16^ edizione del Mondiale Under 17 per nazioni. Sky trasmetterà tutti i 52 match della FIFA U-17 World Cup. Questa è la rassegna iridata dove si affacciano i talenti internazionali e che nel passato ha...

Giornata mondiale della psoriasi 2019 : la nuova dimensione nell’approccio alla malattia : A pochi giorni dalla 15esima Giornata Mondiale della psoriasi che si celebra il 29 ottobre, Janssen Italia presenta la“dimensione T. psoriasi NON DARLE TEMPO”: una campagna di sensibilizzazione che si rivolge a chi è affetto da psoriasi, malattia infiammatoria cronica della pelle, (che colpisce il 3% circa della popolazione italiana, vale a dire più di 1 milione e mezzo di persone1). La campagna Nata dalla collaborazione tra medici Dermatologi e ...

Sky Sport Mondiale Under 17 (diretta) 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Dal 26 ottobre al 17 novembre, il Brasile ospita la 16^ edizione del Mondiale Under 17 per nazioni. Sky trasmetterà tutti i 52 match della FIFA U-17 World Cup. Tra le protagoniste anche l’Italia del selezionatore Carmine Nunziata. Debutto previsto...