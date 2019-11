Già bis di offerte Black Friday Amazon il 17 novembre | Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy

Gianna Nannini diventa un ologramma e da Berlino si esibisce a X Factor : Se il dono dell’ubiquità non ci è ancora permesso, resta solo una cosa: l’ologramma. E adesso è realtà anche in Italia. Il terreno di prova è stato X Factor, il talent musicale in prima serata su Sky 1. Il programma condotto da Alessandro Cattelan ha visto sul palco Gianna Nannini, fresca di nuovo album pubblicato dal titolo La Differenza (Charing Cross Records Limited / Sony Music). L’artista si stava esibendo fisicamente al ...

Gianmarco Onestini - la dedica per Adara Molinero : "Ho davvero bisogno di te" : Ultime dal Grande Fratello spagnolo per celebrities, ovvero il Gran Hermano Vip: negli ultimi giorni Gianmarco Onestini, fratello di Luca, si è avvicinato moltissimo alla coinquilina Adara Molinero, suscitando un vespaio di polemiche in quanto la ragazza è fidanzata e ha un bambino.Ma ecco cosa ha detto Gianmarco alla ragazza in un videomessaggio: “Prima di tutto voglio dirti che sei bellissima. Voglio che tu rimanga perché sei una persona ...

Emissioni - Agenzia Internazionale per l’Energia : “Bisogna fare di più o si rischia la catastrofe” : Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia la crescita delle energie rinnovabili accelererà nei prossimi decenni, ma ciò potrebbe non essere abbastanza per frenare le Emissioni del settore energetico prima del 2040. “Gli attuali piani dei governi porteranno a implicazioni climatiche catastrofiche per il pianeta. Per essere in linea con i target di Parigi c’è bisogno di enormi sforzi per spingere l’efficienza ...

Per vivere a lungo bisogna mangiare 20 grammi di cioccolato ogni due giorni : Il cioccolato è un alimento che viene apprezzato dai più. Ad eccezione di pochi individui che non traggono gioia nel mangiare il cioccolato, per tutti gli altri è un alimento proibito e consolatorio. Oggi lo possiamo mangiare con meno sensi di colpa perché uno studio ha spiegato che è un alimento fondamentale nella prevenzione dei tumori, l’importante è che sia fondente e nelle quantità giuste: non più di 20 grammi ogni due ...

Storico bis per Fabiola Gianotti - riconfermata a guida del Cern di Ginevra : Storico bis per la scienziata Fabiola Gianotti, riconfermata alla guida del Cern di Ginevra, uno dei piu' importanti laboratori di fisica al mondo, teatro tra le altre cose della scoperta del Bosone di Higgs, grazie anche al lavoro della ricercatrice italiana. E' la prima volta che accade: nessun direttore generale prima di lei e' stato riconfermato, semplicemente perche' lo statuto del Cern non lo prevedeva. Fabiola Gianotti sara' la prima ad ...

Luigi Bisignani - bomba sul governo : "Giuseppe Conte getta la spugna - ha Già capito tutto" : Sono tempi duri per Giuseppe Conte al timone di una nave che sta per affondare. Cinque Stelle e Pd, se tutto va bene, sono più difficili e distanti della precedente alleanza tra grillini e leghisti. Questo il premier lo sa bene, tanto da pensare di abbandonare gli ingombranti giallo-rossi. "Giuseppi

Gianluigi Paragone a Mezz'ora in più : "Il Conte bis? Non durerà molto - ma la legislatura andrà avanti" : Gianluigi Paragone getta benzina sul fuoco. In un Movimento alle prese con diatribe interne, perdite di consensi e un'alleanza con il Pd scomoda per tutti (la sconfitta in Umbria è stato l'esempio più lampante) il senatore grillino rincara la dose. Ospite a Mezz'ora in più Paragone definisce la crea

Google Registratore arriverà sui Pixel precedenti - ma quasi non ce n’è bisogno : si può Già scaricare : Sembrava dovesse essere un'esclusiva dei Pixel 4 l'app Google Registratore mostrata durante la presentazione, e invece è già per tutti L'articolo Google Registratore arriverà sui Pixel precedenti, ma quasi non ce n’è bisogno: si può già scaricare proviene da TuttoAndroid.

Maltempo Giappone - almeno 10 morti/ Piogge torrenziali e frane dopo tifone Hagibis : Maltempo Giappone, situazione di emergenza a Chiba e Fukushima: bilancio di nove morti, le autorità hanno evacuato le aree abitate.

FILIPPO BISCIGLIA E PAMELA CAMASSA/ "Figli e matrimonio? Siamo Già una famiglia' : FILIPPO BISCIGLIA e PAMELA CAMASSA: a Verissimo i due fidanzati parlano della vittoria ad Amici Celebrities, ma anche di matrimonio, figli e famiglia.

Triathlon - World Cup Miyazaki 2019 : bis di Matthew McElroy - vince in casa Ai Ueda. Settimo Gianluca Pozzatti : Nella notte italiana si sono svolte a Miyazaki, in Giappone, le gare su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa) valide per la World Cup di Triathlon: nella prova maschile Gianluca Pozzatti (707) ha chiuso al Settimo posto, mentre Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre) e Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) si sono ritirati, infine in quella femminile Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) è arrivata 13ma. Nella ...

Belen Rodriguez sfoggia un nuovo costoso anello su IG : fan sognano nozze bis con Stefano : Belen e Stefano si risposeranno? Stando ad un indizio che i più attenti hanno colto sui social network in questi giorni, si vocifera che a breve la chiacchierata coppia possa rinnovare i voti nuziali, pronunciati per la prima volta nel 2013. La Rodriguez, infatti, da poco sfoggia un nuovo e prezioso anello al dito: secondo tanti, il gioiello potrebbe simboleggiare la proposta che De Martino ha fatto alla moglie per confermare il loro "per ...

Emily - 7 anni - una patologia rara e invalidante : con la cannabis dorme e sta meglio - ma costa troppo : Emily ha 7 anni ed è affetta da una patologia degenerativa e altamente invalidante che si chiama sindrome di Sanfilippo. Non esiste una cura e ad oggi solo la cannabis ne ha migliorato i sintomi permettendole di dormire, di essere più presente e interagire con le persone. Ma per la sua patologia non è prevista la disperazione gratuita di cannabis e la famiglia non riesce a permettersi l'alto costo delle cure.Continua a leggere