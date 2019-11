Gazzetta | Ibrahimovic molto vicino a Mihajlovic | ma c’è sempre il fascino di Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 17 novembre 2019) Da quandoha dichiarato in un’intervista alladi prendere in considerazione questa ipotesi per via della grande amicizia che lo lega al tecnico serbo, tutta la città sogna il grande colpo. E la società non è rimasta ferma, come scrive oggi ladello Sport. Lo stesso ds ha chiaramente fatto capire che il rapporto c’è, ma ci vorranno i tempi giusti per arrivare ad una decisione del campione svedese. La proposta del Bologna è chiara un contratto di 18 mesi fino al giugno 2021 da 8 milioni di euro complessivi, ma non ci si aspettano accelerazioni a stretto giro Bisogna armarsi di pazienza dunque ed attendere che i tempi siano maturi per una decisione. le alternative per Ibra ci sono e non sono da sottovalutare. Se Bologna sarebbe una scelta di cuore, per giocare con Sinisa, c’èNapoli, dove il richiamo di Carlosi fa ...

