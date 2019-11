Fortitudo Bologna-Olimpia Milano oggi | Serie A basket | orario d’inizio e come vederla in

Basket - 9a giornata Serie A 2019-2020 : Virtus Bologna a Trieste - c’è Fortitudo-Olimpia Milano : Il nono turno della Serie A di Basket si aprirà domani sera con l’anticipo che mette di fronte il Banco di Sardegna Sassari e la Grissin Bon Reggio Emilia. I sardi sono reduci dalla bella vittoria in Champions League contro lo Strasburgo, che ha riscattato la sconfitta all’ultimo secondo contro Venezia. Un ko che ha rallentato il cammino nelle posizioni di vertice della squadra di Pozzecco, che comunque è l’unica ad aver già riposato ...

Basket - 9a giornata Serie A 2019-2020 : Virtus Bologna a Trieste - c’è Fortitudo-Olimpia Milano : Il nono turno della Serie A di Basket si aprirà domani sera con l’anticipo che mette di fronte il Banco di Sardegna Sassari e la Grissin Bon Reggio Emilia. I sardi sono reduci dalla bella vittoria in Champions League contro lo Strasburgo, che ha riscattato la sconfitta all’ultimo secondo contro Venezia. Un ko che ha rallentato il cammino nelle posizioni di vertice della squadra di Pozzecco, che comunque è l’unica ad aver già ...

LIVE Cremona-Fortitudo Bologna 80-73 - Serie A basket in DIRETTA : Happ è subito decisivo - la Vanoli resiste al tentativo di rimonta finale di Bologna e fa suo il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:42 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata. TERMINA QUI LA PARTITA! Vince Cremona 80-73, trascinata dal neo acquisto Ethan Happ, autore di 17 punti e 7 rimbalzi, e da Ruzzier e Matthews (15 a testa). Per Bologna gli ultimi ad arrendersi sono Aradori, con 19 punti, e Sims con 18. Sbaglia la tripla Aradori e Bologna non spende nemmeno più ...

LIVE Cremona-Fortitudo Bologna 24-19 - Serie A basket in DIRETTA : Cremona avanti di 5 in un primo quarto equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-22 Sims risolve un brutto possesso a 2″ dallo scadere dei 24. 29-20 Tripla di Stojanovic su scarico di Ruzzier. Massimo vantaggio Cremona. 26-20 Altro canestro di Happ, movimento in post basso e realizzazione con la mano mancina. 24-20 1/2 per l’americano. Chiuso bene Mancinelli sulla linea di fondo, Daniel agguanta il rimbalzo e andrà a tirare due liberi. Inizia il secondo ...

LIVE Cremona-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : inizia il match al PalaRadi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:55 Pochi minuti all’inizio del match al PalaRadi. I giocatori stanno ultimando il riscaldamento. 18:50 In casa Fortitudo coach Antimo Martino potrà contare su tutti i propri effettivi, compreso l’ex Cremona Henry Sims che, dopo l’infortunio alla mano di inizio stagione si è subito dimostrato molto importante nell’economia del gioco bolognese; sarà interessante vedere ...

Diretta Cremona Fortitudo Bologna/ Streaming video tv : l'analisi di Marco Carraretto : Diretta Cremona Fortitudo Bologna Streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket valida per l'ottava giornata di Serie A.

LIVE Cremona-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata di Serie A – Programma, tv e streaming dell’ottava giornata Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Vanoli Cremona e Fortitudo Bologna, valido per l’ottava giornata di Legabasket. Al PalaRadi si affrontano due formazioni in cerca di riscatto dopo i rispettivi passi falsi di settimana scorsa; la formazione di coach Meo Sacchetti è ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 7a giornata : Pistoia lascia Pesaro sola all’ultimo posto - Brescia espugna il PalaDozza sponda Fortitudo Bologna : Si è concluso un segmento importante di incontri della settima giornata della Serie A 2019-2020. Cambiano, in particolare, le cose nella coda della classifica, con l’OriOra Pistoia che batte Trieste e si schioda da quota zero punti, dove rimane invece Pesaro dopo la sconfitta contro Treviso. Brescia, invece, riesce a passare al PalaDozza versione Fortitudo. Andiamo a vedere l’andamento dei match. ORIORA Pistoia-PALLACANESTRO TRIESTE ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 7a giornata : Pistoia lascia Pesaro sola all’ultimo posto - Brescia batte la Fortitudo Bologna : Si è concluso un segmento importante di incontri della settima giornata della Serie A 2019-2020. Cambiano, in particolare, le cose nella coda della classifica, con l’OriOra Pistoia che batte Trieste e si schioda da quota zero punti, dove rimane invece Pesaro dopo la sconfitta contro Treviso. Brescia, invece, riesce a passare al PalaDozza versione Fortitudo. Andiamo a vedere l’andamento dei match. ORIORA Pistoia-PALLACANESTRO TRIESTE ...

LIVE Fortitudo Bologna-Brescia 74-88 - Serie A basket in DIRETTA : la Leonessa espugna il PalaDozza con un grande secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 20.48 Per i ragazzi di Vincenzo Esposito 18 di Lansdowne, 14 più 8 rimbalzi di Horton, 15 di Laquintana (5 su 5 dal campo!), 13 di Abass, 7 assist di Vitali. 20.47 Inutili per i padroni di casa i 22 punti di Aradori e gli 11 ciascuno di Mancinelli e Robertosn, svegliatosi troppo tardi. 74-88 Finisce qui, la Leonessa è la prima a ...

Diretta/ Fortitudo Bologna Brescia - risultato 36-40 - streaming : ottimo Laquintana! : Diretta Fortitudo Bologna Brescia streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket per la settima giornata del campionato di Serie A.

LIVE Fortitudo Bologna-Brescia 36-40 - Serie A basket in DIRETTA : Leonessa in vantaggio ma primo tempo equilibratissimo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-40 Finisce il primo tempo con due su due ai liberi di Laquintana, 11 punti per lui, a 8 decimi dalla fine. Appuntamento a tra circa un quarto d’ora per la seconda metà gara! 36-38 Mancinelli in sottomano. 34-38 Due su due di Abass ai liberi. 34-36 Aradori dall’angolo destro e in doppia cifra! Timeout Brescia. 32-36 Abass in sospensione! 32-34 Gran canestro da sotto di ...

LIVE Fortitudo Bologna-Brescia - Serie A basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Fortitudo-Pistoia – La cronaca di Nanterre-Brescia di Eurocup Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Pompea Fortitudo Bologna-Germani basket Brescia, partita valida per la settima giornata di Serie A 2019-2020! Loading… Loading… Entrambe le squadre stanno disputando un’ottima stagione, in particolare i bolognesi ...

LIVE Fortitudo Bologna-Brescia - Serie A basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Fortitudo-Pistoia – La cronaca di Nanterre-Brescia di Eurocup Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Pompea Fortitudo Bologna-Germani basket Brescia, partita valida per la settima giornata di Serie A 2019-2020! Entrambe le squadre stanno disputando un’ottima stagione, in particolare i bolognesi di Antimo Martino sono a quota 8 punti nel ...