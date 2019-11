Formula 1 – Verstappen raggiante | Gasly emozionato e Hamilton… pentito | le parole dei

Formula 1 - gp del Brasile : vince Verstappen. Terzo Hamilton - delusione per le Ferrari : Terza vittoria stagionale, l’ottava in carriera, per Max Verstappen che trionfa nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandese della Red Bull, partito dalla pole position, domina la gara sul circuito di Interlagos chiudendo davanti alla Toro Rosso di Pierre Gasly, Terzo gradino del podio per Lewis Hamilton su Mercedes. Il sorpasso nel finale del 6 volte campione del mondo sulla Red Bull di Albon ...

Formula 1 - Gp Brasile : Verstappen trionfa a Interlagos. Hamilton terzo - disastro Ferrari : Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Brasile di F1, a Interlagos. Il pilota olandese ha preceduto sul traguardo la Toro Rosso del francese Pierre Gasly e la Mercedes di Lewis Hamilton. Il pilota inglese rischia però una penalizzazione per il contatto nel finale con l'altra Red Bull

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 : Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile, penultima gara del Mondiale di Formula 1 corsa domenica sera sul circuito di Interlagos a San Paolo. Verstappen, partito dalla pole position, ha concluso i 71

Formula 1 – Ecclestone difende la Ferrari dalle accuse di Verstappen : “forse sono solo stati più abili” : Bernie Ecclestone, il sesto titolo di Lewis Hamilton e le accuse di Verstappen alla Ferrari: le parole dell’ex patron del Circus La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: si corre oggi in Brasile, infatti, il penultimo Gp della stagione. Verstappen partirà dalla pole position, seguito da Vettel e Hamilton, mentre Leclerc, che ha chiuso al quarto posto le qualifiche di ieri ad Interlagos, partirà dalla 14ª posizione a ...

Formula 1 – Verstappen polemico in conferenza stampa : “2 pole position? Questa è la terza - io conto quella in Messico” : Max Verstappen polemico in conferenza stampa dopo le qualifiche del Brasile: il pilota Red Bull sottolinea di aver fatto 3 pole position, contando anche quella che gli è stata tolta in Messico Max Verstappen ha una dote naturale nel generare polemica con le proprie dichiarazioni. Il giovane pilota della Red Bull, fresco di pole position dopo le qualifiche del Brasile, ha sottolineato con fermezza come quella odierna sia la sua terza pole ...

Formula 1 – Verstappen in pole - Leclerc lotta contro la penalità : la griglia di partenza del Gp del Brasile : Verstappen firma la pole position davanti a Vettel ed Hamilton, Leclerc chiude 4° le qualifiche ma partirà 14° dopo la penalizzazione: la griglia di partenza del Gp del Brasile La penultima gara della stagione di Formula 1 vedrà Max Verstappen partire dalla pole position. Il pilota della Red Bull ha chiuso la sessione di qualifiche davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta posizione per Charles Leclerc che però partirà 14° in ...

Formula 1 – Vettel punge Verstappen in conferenza stampa : “Red Bull veloce in rettilineo. La cosa è sospetta…” : Sebastian Vettel punge Max Verstappen in conferenza stampa: il pilota Ferrari ironizza sulla velocità ‘sospetta’ in rettilineo della Red Bull Le dichiarazioni al vetriolo di Max Verstappen, che alcuni giorni fa ha accusto la Ferrari di barare, hanno avuto delle ripercussioni anche nel corso del weekend del Brasile. Prima Mattia Binotto non ha risparmiato una frecciatina all’olandese, poi Sebastian Vettel lo ha ...

Formula 1 – Binotto - frecciatina a Verstappen dopo l’attacco alla Ferrari : “Vettel corretto a complimentarsi oggi” : Mattia Binotto analizza l’esito delle qualifiche del Brasile e non risparmia una stoccata a Verstappen dopo le polemiche dei giorni scorsi “Difficile fare previsioni per domani. Sarà una gara lunga e in Brasile solitamente succede sempre qualcosa“. Si è espresso così Mattia Binotto, ai microfoni di Sky Sport, dopo le qualifiche del Gp del Brasile che hanno visto le Ferrari di Vettel e Leclerc piazzarsi rispettivamente ...

Formula 1 – Verstappen carico - Vettel soddisfatto - Hamilton competitivo : le parole dei piloti dopo le qualifiche del Brasile : Max Verstappen in pole position, Vettel ed Hamilton inseguono: le parole dei piloti al parco chiuso dopo le qualifiche del Gp del Brasile La penultima pole position dell’anno della Formula 1 la firma Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è risultato il più veloce sulla pista di Interlagos e partirà dalla prima posizione nella gara del Brasile. Alle sue spalle Sebastian Vettel e Lewis Hamilton pronti a dare battaglia. Intervistato ...

Formula 1 – Terminate le FP3 del Gp del Brasile : Hamilton davanti a tutti ad Interlagos - Verstappen vicinissimo [TEMPI] : Hamilton è il più veloce della terza sessione di prove libere del Gp del Brasile Dopo la doppietta di ieri nelle Fp2 del Gp del Brasile, i piloti della Formula 1 sono tornati in pista ad Interlagos per la terza ed ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche di questo pomeriggio. E’ stato Lewis Hamilton il più veloce, col crono di 1-08-320: il britannico si è lasciato alle spalle Verstappen, a soli 2 millesimi ed i piloti ...

Formula 1 – Verstappen non si sbilancia dopo la prima giornata in pista in Brasile : “vedremo come risponderemo domani” : La prima giornata in pista in Brasile non soddisfa del tutto Max Verstappen: ma l’olandese pensa già a domani Sono le Ferrari di Vettel e Leclerc le monoposto più veloci delle seconde prove libere del Gp del Brasile. I due ferraristi si sono lasciati alle spalle Max Verstappen nel pomeriggio di Interlagos, seguito da Bottas e Hamilton, tutti vicinissimi, nell’arco di due decimi. “Sicuramente non è stato il nostro miglior ...

Formula 1 – Concluse le FP1 in Brasile! Albon davanti a tutti - le Ferrari inseguono : Verstappen e Hamilton… ultimi [TEMPI] : Alexander Albon firma il miglior tempo nonostante l’incidente finale. Bottas precede le Ferrari, Verstappen e Hamilton beffati: i tempi delle FP1 del Gp del Brasile La Formula 1 fa tappa in Brasile, la patria dell’indimenticabile Ayrton Senna. Nella solitamente soleggiata San Paolo, è la pioggia ad essere protagonista ad intermittenza, tenendo l’asfalto bagnato nonostante diversi piloti abbiano provato a scendere in pista ...

Formula 1 - Vettel attacca Verstappen : l’olandese incassa e chiude la polemica con la Ferrari : Il pilota olandese ha preferito chiudere la questione con la Ferrari, non replicando alle dure parole di Sebastian Vettel Il fine settimana di San Paolo si è aperto con la dura risposta di Sebastian Vettel a Max Verstappen, che ad Austin aveva accusato la Ferrari di imbrogliare. Dichiarazioni sorprendenti, che hanno spinto il tedesco ad esprimere il proprio punto di vista, alquanto sprezzante nei confronti del collega della Red ...