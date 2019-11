Formula 1 | scontro fratricida tra Vettel e Leclerc in Brasile | ecco l’incidente che fa

Fonte : sportfair

(Di domenica 17 novembre 2019) A cinque giri dalla fine del Gran Premio delentrano in contatto e si auto-eliminano facendo infuriare il team principal Binotto E’ il giro numero 66 dei 71 previsti, le due Ferrari sono in lotta per il quarto posto.freddaalla prima curva, sorprendendolo all’interno e prendendosi la posizione con una manovra pazzesca. Il tedesco però non ci sta così sul rettilineo prova a ripassare davanti, ma le gomme entrano in contatto causando il ritiro di entrambi. Una situazione surreale che cancella la Ferrari dal Gran Premio del, un disastro su cui ci sarà davvero da riflettere. The moment the race turned on its head #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/Y77NrJMJ0g —1 (@F1) November 17, 2019 L'articolo1,trainl’incidente che fa infuriare la Ferrari VIDEO ...

sportface2016 : AUDIO - #BrazilianGP Il team radio di #Leclerc contro #Vettel dopo lo scontro tra le due #Ferrari - FOXSportsIT : Disastro Ferrari in Brasile: #Vettel e #Leclerc si scontrano, ritiro per entrambi. ?? - dondiegotheone : @paolobertolucci @SkySport E quindi? Il problema qual è?Che Nadal è andato out perché pur a pari punti con Zverev h… -