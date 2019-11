Formula 1 | non c’è pace per la Ferrari | Vettel e Leclerc convocati dai Commissari di Gara

Formula 1 - Vettel mette le cose in chiaro : “non ho affatto chiuso Leclerc - io stavo andando dritto” : Il pilota tedesco mette le cose in chiaro dopo il contatto con Leclerc, sottolineando come non abbia modificato la propria traiettoria Giornata nerissima in casa Ferrari, colpa del contatto tra Vettel e Leclerc in Brasile, costato a entrambi il ritiro e un doppio zero in classifica. photo4/Lapresse Un incidente fratricida che ha messo fuori gioco le monoposto rosse a Interlagos, scatenando furiosi team radio da parte dei due protagonisti. ...

Formula 1 - Leclerc nasconde la sua rabbia contro Vettel : “meglio che non dica quello che penso…” : Il pilota monegasco si è soffermato sul contatto con Vettel durante il Gran Premio del Brasile, costato il ritiro ad entrambi E’ finito come peggio non avrebbe potuto il Gran Premio del Brasile della Ferrari, un doppio ritiro per Vettel e Leclerc causato da un contatto fratricida tra i due compagni di squadra. photo4/Lapresse Una situazione surreale, di cui Mattia Binotto avrebbe volentieri fatto a meno e che verrà valutata nelle ...

Formula 1 – Hamilton non si nasconde : “non avevo il passo per essere in pole. Domani attenzione alla temperatura” : Lewis Hamilton chiude al terzo posto la sessione di qualifiche del Gp del Brasile: il pilota Mercedes ammette di non aver avuto il passo per la pole position Lewis Hamilton ha chiuso al terzo posto le qualifiche del Gp del Brasile. Il pilota britannico, già campione del mondo per la stagione corrente, si è classificato alle spalle di Max Verstappen e Sebastian Vettel, sottolineando ai microfoni di Sky Sport di non aver avuto il passo per ...

Formula 1 – Verstappen non si sbilancia dopo la prima giornata in pista in Brasile : “vedremo come risponderemo domani” : La prima giornata in pista in Brasile non soddisfa del tutto Max Verstappen: ma l’olandese pensa già a domani Sono le Ferrari di Vettel e Leclerc le monoposto più veloci delle seconde prove libere del Gp del Brasile. I due ferraristi si sono lasciati alle spalle Max Verstappen nel pomeriggio di Interlagos, seguito da Bottas e Hamilton, tutti vicinissimi, nell’arco di due decimi. “Sicuramente non è stato il nostro miglior ...

Formula 1 – Nervi tesi in casa Mercedes - un membro del team sbatte la porta : “Hamilton non sa quello che vuole” : Il team di Brackley deve fare i conti con una piccola grana, il fotografo ufficiale infatti ha deciso di lasciare la scuderia Non è tutto oro quello che luccica, anche la Mercedes deve fare i conti con certi grattacapi riguardanti alcuni membri del team. Il fotografo ufficiale della scuderia infatti ha deciso di lasciare la scuderia, colpa di un rapporto non più idilliaco con Lewis Hamilton, accusato di non saper bene cosa voglia fare con ...

Formula 1 – Hamilton non si accontenta - il britannico ha ancora fame di vittoria : la rivelazone sul suo futuro : Altro che ritiro! Lewis Hamilton vuole aggiungere ancora trofei alla sua bacheca: il britannico della Mercedes ha le idee chiarissime Lewis Hamilton ha conquistato ad Austin il suo sesto titolo Mondiale, avvicinandosi sempre più al record di Michael Schumacher di 7 titoli iridati in carriera. Il britannico della Mercedes non ha però intenzione di fermarsi e, nonostanti i tanti rumors riguardanti un suo ipotetico ritiro, è pronto a dare ...

Formula 3 – Sophia Floersch torna in pista a Macao ad un anno dall’incidente : “le persone non capiscono” : Sophia Floersch in pista a Macao ad un anno dal tragico incidente che le ha quasi tolto la vita: le sensazioni della giovane pilota tedesca E’ passato un anno da quello spaventoso e tragico incidente che ha visto coinvolta Sophia Floersch sulla pista di Macao e adesso la pilota tedesca torna proprio sul circuito di Macao, che le ha quasi tolto la vita. “Ho sempre saputo che sarei tornata a Macao, ma fino a metà anno non avrei ...

Formula 1 - Toto Wolff minaccia l'addio della Mercedes : "Non ci sono garanzie. E abbiamo vinto tutto" : La scuderia Mercedes minaccia il ritiro dalla Formula 1 al termine della prossima stagione. Lo rende noto Toto Wolff, Ceo del team e detentore del 30% delle azioni. Il boss della scuderia ha mostrato il suo malumore per le nuove regole finanziarie, tecniche e sportive che entreranno in vigore a par

Formula 1 - la sorprendente rivelazione di Briatore : “Schumacher ha rischiato di non vincere alcun mondiale” : L’imprenditore italiano ha rivelato come Schumacher abbia pensato al ritiro subito dopo la morte di Senna, arrivata prima della vittoria del suo primo titolo Sono passati 25 anni dalla morte di Ayrton Senna e, in occasione del Gran Premio del Brasile in programma nel prossimo week-end, saranno molti gli eventi che avranno lo scopo di commemorare il campione verdeoro. Photo4 / LaPresse Una tragica scomparsa avvenuta ad Imola nel ...

Formula 1 - Lewis Hamilton racconta Niki Lauda : “non amava le cazzate - vi svelo cosa mi ripeteva sempre” : Il pilota britannico ha parlato dell’eredità morale lasciata da Lauda, esprimendo la propria ammirazione per l’austriaco Nel corso della sua esperienza alla Mercedes, Lewis Hamilton ha sempre avuto come punto di riferimento Niki Lauda, purtroppo venuto a mancare lo scorso 20 maggio dopo una lunga malattia. LaPresse/Photo4 L’ex pilota austriaco ha sempre avuto a cuore le sorti del sei volte campione del mondo, voluto a ...

Mick Schumacher non si nasconde - il tedesco allo scoperto : “andare in Formula 1? Se ci fosse la possibilità…” : Il giovane pilota tedesco ha ammesso che avrebbe accettato un’eventuale proposta di un team di Formula 1, ma al momento non sembra realistico che la riceva La stampa sportiva tedesca premia Mick Schumacher, il figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 ha ricevuto a Francoforte il riconoscimento di ‘atleta con il cuore’ per umanità, correttezza e impegno. Un premio già ricevuto da papà Michael nel 2012 e ...

Formula 1 – La Mercedes perde ‘pezzi’ : Toto Wolff salta il Gp del Brasile - non succedeva dal 2013 : Wolff salta il Gp del Brasile: il team principal Mercedes non sarà al muretto ad Interlagos Domenica si corre in Brasile il penultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes ha già festeggiato la vittoria del titolo Costruttori e del titolo piloti, con Hamilton campione del mondo grazie al secondo posto negli Stati Uniti. Il Team di Brackley non ha però intenzione di cullarsi sugli allori e nelle ultime due gare vuole ...

Formula 1 – Verstappen accusa la Ferrari di barare - la FIA però non interviene per un cavillo : Ferrari infuriata : La Federazione non ha avviato nessuna indagine nei confronti dell’olandese, colpevole di aver accusato la Ferrari di barare Le parole di Max Verstappen rilasciate ad Austin non sono state affatto dimenticate dalla Ferrari, accusata di aver imbrogliato nelle gare precedenti al Gran Premio degli Stati Uniti. Photo4/LaPresse L’olandese infatti ha associato le difficoltà riscontrate da Vettel e Leclerc in America alla direttiva ...

Formula 1 – Irvine distrugge Vettel per ‘premiare’ Leclerc : “Seb non merita di essere un quattro volte campione del mondo” : Eddie Irvine non ha dubbi e non cambia idea: il parere dell’ex pilota di Formula 1 distrugge letteralmente Vettel La stagione 2019 di Formula 1 sta per terminare, anche se Hamilton è stato incoronato campione del mondo per la sesta volta in carriera domenica scorsa ad Austin, mancano ancora 2 gare per chiudere del tutto i giochi. Intanto la situazione in casa Ferrari fa discutere, dopo una stagione deludente, senza troppi successi e ...