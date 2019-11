Formula 1 | Leclerc nasconde la sua rabbia contro Vettel | “meglio che non dica quello che

Formula 1 – Charles Leclerc è il poleman della stagione : l’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Schumacher : Charles Leclerc è il poleman della stagione 2019 di Formula 1 con 7 pole position conquistate. L’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Michael Schumacher La gara del Brasile non sarà esattamente una passeggiata per Charles Leclerc, vista la 14ª posizione di partenza sulla griglia, dovuta alle 10° posizioni di penalità da scontare (cambio power unit, ndr) in aggiunta al 4° posto delle qualifiche. Il giovane pilota monegasco ha però un ...

Formula 1 – Verstappen in pole - Leclerc lotta contro la penalità : la griglia di partenza del Gp del Brasile : Verstappen firma la pole position davanti a Vettel ed Hamilton, Leclerc chiude 4° le qualifiche ma partirà 14° dopo la penalizzazione: la griglia di partenza del Gp del Brasile La penultima gara della stagione di Formula 1 vedrà Max Verstappen partire dalla pole position. Il pilota della Red Bull ha chiuso la sessione di qualifiche davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta posizione per Charles Leclerc che però partirà 14° in ...

Formula 1 – Charles Leclerc - errore e tanta amarezza : “stavo per fare la pole - sono deluso da me stesso” : Charles Leclerc mastica amaro dopo le qualifiche del Gp del Brasile: il pilota Ferrari ha mancato la pole a causa di un errore del quale si rammarica fortemente La gara del Brasile si appresta ad essere decisamente in salita per Charles CLeclerc. Il pilota Ferrari partirà dalla 14ª posizione in griglia a causa di 10 posizioni di penalità da scontare dopo il cambio della power unit. Il giovane monegasco avrebbe potuto chiudere qualche ...

Formula 1 - Gunther Steiner ammette : “proseguiremo l’accordo con la Ferrari. Vettel? Preferisco Leclerc” : Il team principal della Haas ha parlato del futuro della scuderia, soffermandosi anche sul rapporto con la Ferrari La stagione non è andata certamente come tutti si aspettavano, il Team Haas ha pagato il mancato sviluppo aerodinamico della vettura, finendo per lottare per l’ottavo posto con l’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Una situazione difficile che Gunther Steiner ha intenzione di migliorare già nel 2020, per poi provare ...

Formula 1 – Leclerc soddisfatto a metà in Brasile : “contento con la macchina - ma sul passo gara…” : Leclerc analizza fiducia la prima giornata di prove libere del Gp del Brasile: le parole del monegasco della Ferrari La Ferrari brilla in Brasile con una fantastica doppietta nelle Fp2 di oggi ad Interlagos, ma i rivali sono vicinissimi e dunque si prospetta un weekend di fuoco e complicato. Vettel ha chiuso le seconde libere in vetta alla classifica dei tempi, seguito dal compagno di squadra Leclerc, consapevole che dovrà scontare 10 ...

Formula 1 – Leclerc guarda oltre la penalità in Brasile : “sappiamo quello che facciamo - siamo contenti così” : Leclerc non sembra preoccuparsi della penalità in Brasile: le parole del monegasco della Ferrari da Interlagos La Formula 1 si è spostata in Brasile, per il penultimo weekend di gara della stagione. La Ferrari arriva ad Interlagos consapevole che dovrà scontare 10 posizioni in griglia di partenza con Charles Leclerc, a causa dell’utilizzo delnuovo motore, ma il monegasco è apparso sereno e fiducioso. photo4/Lapresse “Per noi ...

Formula 1 – Leclerc penalizzato in Brasile : ecco quante posizioni perde in griglia : Leclerc perde posizioni in griglia di partenza in Brasile: nuova power unit per il monegasco della Ferrari I tifosi Ferrari erano in qualche moto preparati a questa eventualità e oggi Mattia Binotto ha confermato i rumors riguardanti Charles Leclerc. Il giovane monegasco infatti userà al Gp del Brasile una nuova Power Unit sulla sua SF90, che gli costerà casa: essendo il quarto motore della stagione, Leclerc avrà una penalizzazione in ...

Formula 1 – In Brasile una penalità per Leclerc - Binotto svela : “Charles disporrà di una nuova power unit - ma…” : Mattia Binotto pronto per il Gp del Brasile: l’analisi del team principal Ferrari alla vigilia dell’appuntamento di Interlagos Mancano ancora due gare al termine della stagione 2019 di Formula 1. Hamilton, fresco vincitore del titolo mondiale, il suo sesto in carriera, arriva in Brasile più motivato che mai, ma dovrà fare i conti con una Ferrari a caccia di riscatto. Photo4/LaPresse “Arriviamo al penultimo Gran Premio della ...

Formula 1 – Il dolce ricordo di Charles Leclerc : “il Brasile è la patria di Ayrton Senna - la mia ispirazione più grande” : Il Brasile rievoca la figura di Ayrton Senna nella mente di Charles Leclerc: il giovane pilota monegasco ricorda il leggendario pilota carioca e sottolinea le peculiarità più accattivanti della gara di Interlagos La Formula 1 fa tappa in Brasile, terra legata a doppio filo al mondo dei motori grazie alla figura di Ayrton Senna, indimenticabile pilota che ha fatto la storia della disciplina Una leggenda dalla quale vecchie e nuove ...

Formula 1 – Verstappen senza limiti : “soddisfatto? No - voglio il Mondiale! Io e Leclerc il futuro - noioso Hamilton che…” : Max Verstappen non si pone limiti: il pilota Red Bull non sarà soddisfatto finchè non vincerà il Mondiale. Del resto vedere vincere sempre Hamilton è… noioso Max Verstappen è uno dei talenti che rappresenta il presente e il futuro della Formula 1, nonostante al netto di qualche vittoria, sembra ancora difficile immaginarlo con il titolo Mondiale in mano. È solo questione di tempo, di crescita personale: il talento non gli manca e di ...

Formula 1 – Irvine distrugge Vettel per ‘premiare’ Leclerc : “Seb non merita di essere un quattro volte campione del mondo” : Eddie Irvine non ha dubbi e non cambia idea: il parere dell’ex pilota di Formula 1 distrugge letteralmente Vettel La stagione 2019 di Formula 1 sta per terminare, anche se Hamilton è stato incoronato campione del mondo per la sesta volta in carriera domenica scorsa ad Austin, mancano ancora 2 gare per chiudere del tutto i giochi. Intanto la situazione in casa Ferrari fa discutere, dopo una stagione deludente, senza troppi successi e ...

Formula 1 - Leclerc rischia grosso in vista del Gran Premio del Brasile : il monegasco a rischio penalità : La Ferrari si interroga sul da farsi in vista del Gran Premio del Brasile, Leclerc potrebbe scontare una penalità in griglia se dovesse montare una power unit nuova Secondo Max Verstappen, la Ferrari ha faticato ad Austin perché ha smesso di barare, venendo ‘appiedata’ dalla direttiva FIA relativa al flusso di benzina nella power unit. A distanza di qualche giorno dal Gran Premio degli Stati Uniti, ecco arrivare i primi dati ...

Formula 1 - Leclerc esalta Hamilton : “vincere 6 mondiali è incredibile - son cresciuto vedendolo in tv” : Il monegasco e altri colleghi hanno esaltato l’impresa di Lewis Hamilton, laureatosi ad Austin sei volte campione del mondo Sei titoli mondiali sono una enormità, un numero pazzesco che si avvicina ai sette di Michael Schumacher, apparsi irraggiungibili fino a qualche anno fa. Lapresse Lewis Hamilton però è riuscito ad arrampicarsi fino ad un passo dall’Olimpo, guadagnandosi l’occasione nei prossimi anni di andare ancora ...

Formula 1 - Leclerc si cimenta in una nuova sfida : sarà proprietario di una scuderia di kart [FOTO] : Il pilota della Ferrari ha ufficializzato la nascita di una propria scuderia di kart tramite i suoi canali social nuova sfida per Charles Leclerc, il pilota della Ferrari infatti ha deciso di creare una propria scuderia di kart, con l’obiettivo di dare la possibilità ai piccoli piloti di sognare un futuro in Formula 1. Photo4/LaPresse Il monegasco ha annunciato questa curiosa novità sui propri canali social, postando a corredo anche ...