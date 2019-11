Formula 1 – La Red Bull ancora contro la Ferrari | Marko chiede l’intervento della Mercedes

Formula 1 – Vettel punge Verstappen in conferenza stampa : “Red Bull veloce in rettilineo. La cosa è sospetta…” : Sebastian Vettel punge Max Verstappen in conferenza stampa: il pilota Ferrari ironizza sulla velocità ‘sospetta’ in rettilineo della Red Bull Le dichiarazioni al vetriolo di Max Verstappen, che alcuni giorni fa ha accusto la Ferrari di barare, hanno avuto delle ripercussioni anche nel corso del weekend del Brasile. Prima Mattia Binotto non ha risparmiato una frecciatina all’olandese, poi Sebastian Vettel lo ha ...

Formula 1 - Red Bull e Toro Rosso confermano i piloti per il 2020 : Altri due tasselli del mercato piloti vanno al loro posto per comporre la griglia di partenza del Mondiale di Formula 1 2020. La Red Bull Racing e la Scuderia Toro Rosso hanno confermato le rispettive formazioni di piloti per il prossimo anno: tutto resterà invariato rispetto a ora, con Max Verstappen che continuerà ad avere al suo fianco Alex Albon, mentre in Toro Rosso continueranno a correre Daniil Kvyat e Pierre Gasly.Posizioni congelate. ...

Formula 1 - la Red Bull ha preso la sua decisione : ecco chi sarà il compagno di Max Verstappen nel 2020 : Il team di Milton Keynes, dopo un’attenta analisi, ha definito quella che sarà la propria line-up nella prossima stagione Alexander Albon sarà il compagno di Max Verstappen anche nella prossima stagione, questa è la decisione ufficiale della Red Bull, che ha definito oggi la propria line-up per il 2020. Photo4/LaPresse Il pilota anglo-thailandese dunque si è conquistato in pista la riconferma, sbaragliando la concorrenza dei propri ...

Formula 1 – Hamilton ancora non ci crede - il post social è ricco di motivazione : “sognate in grande!” : Lewis Hamilton ed il messaggio di positività e speranza ai fan dopo la vittoria del sesto titolo Mondiale Sono passati diversi giorni dalla conquista del sesto titolo Mondiale di Lewis Hamilton, ma il pilot britannico deve ancora ben realizzare la sua fantastica impresa, che lo porta adesso ad un solo titolo dal migliore di tutti, Michael Schumacher. A qualche giorno dal secondo posto di Austin, che gli ha permesso di festeggiare in grande ...

Formula 1 - Leclerc esalta Hamilton : “vincere 6 mondiali è incredibile - son cresciuto vedendolo in tv” : Il monegasco e altri colleghi hanno esaltato l’impresa di Lewis Hamilton, laureatosi ad Austin sei volte campione del mondo Sei titoli mondiali sono una enormità, un numero pazzesco che si avvicina ai sette di Michael Schumacher, apparsi irraggiungibili fino a qualche anno fa. Lapresse Lewis Hamilton però è riuscito ad arrampicarsi fino ad un passo dall’Olimpo, guadagnandosi l’occasione nei prossimi anni di andare ancora ...

Formula 1 – Il padre di Lewis Hamilton dolcissimo ad Austin : “credo che piangeremo insieme” : Il padre di Lewis Hamilton non nasconde le sue emozioni dopo la conquista del sesto titolo Mondiale del figlio Festa grande in casa Mercedes: sebbene Valtteri Bottas abbia trionfato al Gp degli Stati Uniti, gli applausi ad Austin sono tutti per il sesto titolo conquistato da Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes, al quale bastava un ottavo posto in caso di vittoria di Bottas, ha voluto essere comunque protagonista oggi in gara negli ...

Formula 1 – Lewis Hamilton non riesce ancora a crederci : “ricordo quando ero in piedi sulla sedia a guardare i gran premi” : Lewis Hamilton euforico ed incredulo dopo la conquista del suo sesto titolo Mondiale: le parole del britannico della Mercedes dopo il Gp degl Stati Uniti Lewis Hamilton può finalmente festeggiare per un traguardo incredibile: ad Austin, il britannico della Mercedes ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale, piazzandosi secondo, alle spalle di Bottas, dopo una gara da protagonista. Hamilton adesso è ad un passo dal record di 7 titoli ...

Formula 1 – Bottas soddisfatto a metà - Hamilton euforico e Verstappen… freddo : le prime parole dei protagonisti del Gp degli Stati Uniti : Hamilton campione del mondo, Bottas trionfa negli Stati Uniti: le prime parole dei protagonisti del Gp degli Stati Uniti E’ Valtteri Bottas il vincitore del Gp degli Stati Uniti, ma i festeggiamenti sono tutti per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes si è infatti aggiudicato oggi, grazie al secondo posto ad Austin, il suo sesto titolo Mondiale, confermandosi leggenda della Formula 1. Photo4/LaPresse soddisfatto per il ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Texas : Hamilton davanti a tutti negli Stati Uniti - seguono una Ferrari ed una Red Bull [TEMPI] : Hamilton davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere: bene Leclerc e Verstappen I piloti della Formula 1 sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti. Al termine delle Fp2 è stato Hamilton, seguito da Leclerc e Verstappen. Quarto tempo invece per Verstappen, che si è lasciato alle spalle Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes comanda dunque la seconda sessione di prove ...

Diretta Formula 1/ Prove libere FP1 live : le Red Bull dettano il passo - Gp USA 2019 - : Diretta Formula 1 Prove libere FP1 e FP2 live Gp Usa 2019 Austin: tempi e classifica delle due sessioni in programma, oggi venerdì 1 novembre,.

Formula 1 - la concorrenza si lamenta del super motore Ferrari : Binotto zittisce Mercedes e Red Bull : Il team principal della Ferrari ha parlato delle lamentele espresse dagli altri team circa il motore Ferrari, mettendo in chiaro alcune cose Dalla Red Bull alla Mercedes, sono molte le scuderie che si sono rivolte alla FIA per avere chiarimenti sul motore Ferrari, di gran lunga il più performante in pista. Photo4/LaPresse Una superiorità che non va giù ai rivali del team di Maranello, che stanno spingendo su Nikolas Tombazis, responsabile ...

Formula 1 - Bottas non si arrende : “Ferrari e Red Bull sembrano più forti - ma abbiamo margini di miglioramento” : Il finlandese ha analizzato la prima giornata di libere in Messico, esprimendo il proprio punto di vista Nella combinata dei tempi che comprende la prima e la seconda sessione di prove libere, Valtteri Bottas è riuscito a piazzarsi davanti a Lewis Hamilton, nonostante il primo posto del britannico nelle FP1. photo4/Lapresse Il finlandese è migliorato poi nel pomeriggio, incassando buone sensazioni che lo rendono ottimista in vista di ...

Formula 1 – Max Verstappen - frecciatina alla Ferrari : “tanti alti e bassi - meglio la Red Bull” : Max Verstappen punge la Ferrari nel giovedì che da inizio al weekend del Gp del Messico: il pilota sottolinea gli alti e bassi della stagione della ‘Rossa’ Durante le consuete interviste del giovedì, che precedono il weekend di gara, Max Verstappen non ha perso l’occasione di scoccare una frecciatina ai danni della Ferrari. Il pilota olandese, che per il Gp del Messico punta unicamente al successo, ha sottolineato come, ...