Formula 1 | gp del Brasile | vince Verstappen Terzo Hamilton | delusione per le Ferrari

Formula 1 – Verstappen raggiante - Gasly emozionato e Hamilton… pentito : le parole dei top-3 nel parco chiuso del Gp del Brasile : Ottava vittoria in carriera per Max Verstappen, che precede sul traguardo di Interlagos Pierre Gasly e Lewis Hamilton: le parole dei primi tre nel parco chiuso Max Verstappen si prende il Gran Premio del Brasile in maniera autoritaria, dominando sul tracciato di Interlagos e coronando un week-end perfetto. L’olandese precede un sorprendente Pierre Gasly, suo ex compagno riuscito a portare sul podio la Toro Rosso, e Lewis Hamilton che ...

Formula 1 – Si spengono i semafori a San Paolo : il VIDEO della partenza del Gp del Brasile : Verstappen resta primo, Hamilton supera Vettel, mentre Leclerc guadagna 4 posizioni: la partenza del Gp del Brasile Si spengono i semafori nel Gp del Brasile, penultima gara del calendario di Formula 1. La pioggia del venerdì ha lasciato spazio al caldo che brucia la pista di San Paolo al momento della partenza. partenza super per Max Verstappen che mantiene la prima posizione, dietro di lui Hamilton supera Vettel. Leclerc guadagna subito ...

Formula 1 – La Red Bull ancora contro la Ferrari - Marko chiede l’intervento della Mercedes : Marko non si fida della Ferrari: chiesto l’intervento della Mercedes per dei chiarimenti sulla power unit della Rossa Da diverse settimana fanno discutere le accuse della Red Bull riguardanti delle presunte irregolarità sul motore della Ferrari. Dopo le accuse di Max Verstappen, il suo team sembra anche scettico riguardante la Power Unit della Rossa, tanto da chiedere l’intervento della Mercedes per dei chiarimenti. “Noi ...

Formula 1 – Charles Leclerc è il poleman della stagione : l’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Schumacher : Charles Leclerc è il poleman della stagione 2019 di Formula 1 con 7 pole position conquistate. L’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Michael Schumacher La gara del Brasile non sarà esattamente una passeggiata per Charles Leclerc, vista la 14ª posizione di partenza sulla griglia, dovuta alle 10° posizioni di penalità da scontare (cambio power unit, ndr) in aggiunta al 4° posto delle qualifiche. Il giovane pilota monegasco ha però un ...

Formula 1 – Verstappen in pole - Leclerc lotta contro la penalità : la griglia di partenza del Gp del Brasile : Verstappen firma la pole position davanti a Vettel ed Hamilton, Leclerc chiude 4° le qualifiche ma partirà 14° dopo la penalizzazione: la griglia di partenza del Gp del Brasile La penultima gara della stagione di Formula 1 vedrà Max Verstappen partire dalla pole position. Il pilota della Red Bull ha chiuso la sessione di qualifiche davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta posizione per Charles Leclerc che però partirà 14° in ...

Formula 1 – Charles Leclerc - errore e tanta amarezza : “stavo per fare la pole - sono deluso da me stesso” : Charles Leclerc mastica amaro dopo le qualifiche del Gp del Brasile: il pilota Ferrari ha mancato la pole a causa di un errore del quale si rammarica fortemente La gara del Brasile si appresta ad essere decisamente in salita per Charles CLeclerc. Il pilota Ferrari partirà dalla 14ª posizione in griglia a causa di 10 posizioni di penalità da scontare dopo il cambio della power unit. Il giovane monegasco avrebbe potuto chiudere qualche ...

Formula 1 – Verstappen carico - Vettel soddisfatto - Hamilton competitivo : le parole dei piloti dopo le qualifiche del Brasile : Max Verstappen in pole position, Vettel ed Hamilton inseguono: le parole dei piloti al parco chiuso dopo le qualifiche del Gp del Brasile La penultima pole position dell’anno della Formula 1 la firma Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è risultato il più veloce sulla pista di Interlagos e partirà dalla prima posizione nella gara del Brasile. Alle sue spalle Sebastian Vettel e Lewis Hamilton pronti a dare battaglia. Intervistato ...

Formula 1 – Terminate le FP3 del Gp del Brasile : Hamilton davanti a tutti ad Interlagos - Verstappen vicinissimo [TEMPI] : Hamilton è il più veloce della terza sessione di prove libere del Gp del Brasile Dopo la doppietta di ieri nelle Fp2 del Gp del Brasile, i piloti della Formula 1 sono tornati in pista ad Interlagos per la terza ed ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche di questo pomeriggio. E’ stato Lewis Hamilton il più veloce, col crono di 1-08-320: il britannico si è lasciato alle spalle Verstappen, a soli 2 millesimi ed i piloti ...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio del Brasile in Tv : La Formula Uno approda in Brasile per il penultimo appuntamento stagionale, una gara che almeno sul piano della classifica ha poco da dire (già assegnato il titolo piloti a Lewis Hamilton e quello costruttori alla Mercedes, ma che nel corso degli anni non ha mancato di regalare spettacolo. La gara sarà particolarmente speciale per Sebastian […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio del Brasile in Tv è stato realizzato da ...

Formula 1 – Sessione terminata in anticipo per bandiera rossa : doppietta Ferrari nelle Fp2 del Brasile : doppietta Ferrari nelle seconde libere del Gp del Brasile: Vettel davanti a tutti ad Interlagos E’ terminata con un pizzico d’anticipo la seconda Sessione di prove libere del Gp del Brasile. L’incidente di Kvyat ha costretto ad interrompere la Sessione, che a poco più di un minuto dal termine, non verrà ripresa. Le Fp2 si sono concluse con una doppietta Ferrari, con Vettel davanti a tutti, seguito da Leclerc e Verstappen. ...

Formula 1 – Nervi tesi in casa Mercedes - un membro del team sbatte la porta : “Hamilton non sa quello che vuole” : Il team di Brackley deve fare i conti con una piccola grana, il fotografo ufficiale infatti ha deciso di lasciare la scuderia Non è tutto oro quello che luccica, anche la Mercedes deve fare i conti con certi grattacapi riguardanti alcuni membri del team. Il fotografo ufficiale della scuderia infatti ha deciso di lasciare la scuderia, colpa di un rapporto non più idilliaco con Lewis Hamilton, accusato di non saper bene cosa voglia fare con ...

