Ford Mustang - La storia delliconica sportiva FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di domenica 17 novembre 2019) Se la GT40 è licona dellanel motorsport, laè in assoluto la sua più celebrestradale. Di certo, è anche la più famosa tra le muscle car americane, nonostante la concorrenza, anche cinematografica, della Chevrolet Camaro e della Dodge Challenger. Del resto, liconico modello nato 55 anni fa non sembra sentire il peso degli anni e oggi i piani dellOvale Blu per questa vettura, che lo scorso anno ha festeggiato i 10 milioni di esemplari prodotti, sono più ambiziosi che mai: non solo laè ormai diventata una delle global car del marchio, ma sarà a breve anche declinata nella variante Mach-E, ovvero con carrozzeria Suv e powertrain elettrico. Per loccasione, abbiamo ripercorso nella nostraladellayankee, dalla sua prima generazione del 1964 ai giorni nostri.

