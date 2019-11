Floriana Secondi contro l' ex fidanzato Daniele | Ricattata moralmente | mai fidanzata

Domenica Live - Floriana Secondi svela una relazione con Mammucari : la reazione di Barbara d'Urso : Spunta un amorazzo in diretta da Barbara d'Urso. Floriana Secondi ha avuto una storia con Teo Mammucari. Lo ha rivelato lei stessa a Domenica Live per raccontare la sua verità sul rapporto con Daniele Pompili, l’uomo che dichiara di essere il suo ex fidanzato e con cui da settimane va avanti una pol

Floriana Secondi : “Ho avuto una liaison con Mammucari” - d’Urso di sasso : Domenica Live, Floriana Secondi svela di aver avuto una liaison con Teo Mammucari: Barbara d’Urso di sasso, la reazione Floriana Secondi è tornata negli studi di Domenica Live per cercare di chiarire in maniera definitiva la vicenda spinosa che l’ha coinvolta con Daniele Pompili. In realtà la questione non è stata fugata da ogni dubbio […] L'articolo Floriana Secondi: “Ho avuto una liaison con Mammucari”, ...

Daniele Pompili/ Floriana Secondi : 'È omosessuale! Mai stati fidanzati' Domenica live : Daniele Pompili smentisce Floriana Secondi, lei replica confermando di non essere mai stata veramente fidanzata con lui. Le sue dichiarazioni.

Floriana Secondi/ Contro la d'Urso : 'Anche la Rai mi chiama...' - Domenica live - : Floriana Secondi torna nel salotto di Domenica live per rispondere alle accuse che le arrivano da Daniele Pompili. Spazio anche al 'caso' d'Urso.

Domenica Live - anticipazioni : Giucas Casella e Floriana Secondi in studio : Domenica 17 novembre, dalle ore 17:20 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live. Anche questa settimana Barbara D'Urso intervisterà alcuni dei personaggi più discussi dal gossip italiano. Attesa per le dichiarazioni di Floriana Secondi, che dopo le dichiarazioni spiazzanti della scorsa puntata replicherà al suo ex fidanzato Daniele Pompili. Floriana Secondi è stata querelata dal suo ex fidanzato dopo le dichiarazioni ...

Daniele Pompili annuncia querela contro Floriana Secondi dopo l'intervista a Domenica Live : Quello che si sta consumando tra Floriana Secondi, la romana vincitrice del Grande Fratello 3, e Daniele Pompili, è uno scontro abbastanza particolare, non tanto per i contenuti, ma anche per i modi. Da un lato abbiamo lei che, durante l’intervista a Domenica Live, impedisce, con minacce poco sensate, a Barbara D’Urso di intervistare il suo presunto ex fidanzato. Dall’altro lui, Daniele Pompili, che dopo la puntata andata in onda il 10 novembre, ...

Floriana Secondi contro Barbara d’Urso : il retroscena che spiazza : Barbara d’Urso: uno spiazzante retroscena inchioda Floriana Secondi Floriana Secondi ha attaccato il suo ex fidanzato Daniele Pompili, per aver pubblicato in rete alcune foto che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con l’ex vincitrice del Grande di Barbara d’Urso. Daniele non ha ancora replicato in tv, ma in esclusiva al portale Bitchy F ha rivelando scottanti retroscena sulla Secondi. Quest’ultima lo avrebbe ...

“Un fro*** di me***”. Floriana Secondi - salta fuori la famosa chat WhatsApp. Ed è inquietante : Qualche giorno fa, ospite di Barbara D’Urso, l’ex gieffina Floriana Secondi ha raccontato il caso delle sue foto che sono comparse su una piattaforma di video e foto amatoriali a luci rosse. La voce del video per adulti della Secondi è circolata per un po’ ma la ex gieffina ha voluto smentire tutto. Il video sarebbe stato girato insieme all’ex compagno Daniele Pompili. Il filmato in questione era stato pubblicizzato da una serie di foto in cui ...

Daniele Pompili replica a Floriana Secondi dopo l'intervento a Domenica Live : "Mi hai calunniato!" (VIDEO) : l'intervento di Floriana Secondi una settimana fa a Live non è la d'Urso dove ha parlato di una 'storia di ricatti', video hard nella quale sarebbe stata coinvolta e ancor più marcatamente ieri pomeriggio a Domenica Live ha provocato un terremoto tra lei e il suo presunto ex fidanzato Daniele Pompili, implicitamente menzionato. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello è al centro di una delicata vicenda già raccontata ieri nel ...

Floriana Secondi per il video sono stata ricattata : Floriana Secondi “Domenica Live”, racconta il caso delle sue foto che, negli ultimi giorni, sono comparse su una piattaforma di video e foto amatoriali per adulti. «È stata una persona che conosco, che mi ha ricattata. Voleva che io fingessi di essere la sua fidanzata, perché lui è omose….suale, l’ho detto. Lui ha detto che mi avrebbe aiutata, è una persona che ha intorno persone molto potenti. Diceva che poteva aiutarmi. Mi ha fatto fare delle ...

“Se lo fai replicare vado in un altro programma”. Floriana Secondi minaccia Barbara D’Urso - è furia a Domenica Live : L’ex gieffina Floriana Secondi, a Domenica Live, racconta il caso delle sue foto che, negli ultimi giorni, sono comparse su una piattaforma di video e foto amatoriali a luci rosse. La voce del video per adulti della Secondi è circolata per un po’ ma la ex gieffina ha voluto smentire tutto mentre era ospite di Barbara D’Urso. Il video sarebbe stato girato insieme all’ex compagno Daniele Pompili. Il filmato in questione era stato pubblicizzato da ...

Domenica Live - una Floriana Secondi d'annata contro l'ex fidanzato rianima lo show (video) : L'uragano Floriana colpisce ancora. A distanza di sedici anni dalla vittoria del Grande Fratello, la verace romana è tornata a dare spettacolo davanti alle telecamere di Canale 5. Le liti per le nomination o per la spesa settimanale hanno lasciato spazio a un calderone di accuse contro il presunto ex-fidanzato, snocciolate durante la puntata di Domenica Live del 10 novembre 2019.A far scattare la scintilla, la pubblicazione su un sito a luci ...

BUSTA CHOC FOTOGRAFICA/ Ex Floriana Secondi - lei sbotta : 'me ne vado' - Domenica Live - : BUSTA CHOC FOTOGRAFICA a Domenica Live: l'ex di Floriana Secondi risponde alle accuse sulle foto hard, ma la gieffina sbotta.

Floriana Secondi furiosa a Domenica Live : “Esco dallo studio!” : Domenica Live: Floriana Secondi minaccia di lasciare lo studio di Barbara d’Urso Floriana Secondi è stata ospite questa Domenica di Barbara d’Urso. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha perso le staffe a Domenica Live minacciando la bella conduttrice partenopea di lasciare lo studio durante l’intervista se lei avesse continuato a leggere le dichiarazioni dell’uomo che ha pubblicato alcune sue foto intime in rete, ...