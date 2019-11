Fiumi esondati | pioggia e mareggiate | il maltempo imprigiona mezza Italia

?Maltempo - in Liguria è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio - Fiumi esondati. In Campania famiglie sfollate : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

?Maltempo - diretta : ? Fiumi esondati e trombe d'aria - 60 isolati a Sanremo. Neve al Sestriere : Maltempo diffuso in tutta Italia. Piogge, temporali, allagamenti, cedimenti stradali e schianti di alberi hanno messo in difficoltà molte zone del paese. Ore 13. Circa sessanta persone...

Maltempo - situazione drammatica tra Liguria e Piemonte : Fiumi esondati e famiglie evacuate. Stop alle linee Genova-Milano e Genova-Torino fino a domani [FOTO LIVE] : situazione drammatica nel Nord-Ovest dove il Maltempo sta causando danni e disagi ovunque. In 24 ore sono caduti 253mm di pioggia a Gavi (Alessandria), al confine tra il Piemonte e la Liguria, come rivela il pluviometro della stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). In molte altre località dell’Alessandrino sono stati registrati valori di pioggia cumulata superiori o molto prossimi ai 200mm nelle ultime 24 ...