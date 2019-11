Firenze | preoccupa la piena dell' Arno

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) La forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sul Paese non risparmia la Toscana, tra le regioni più colpite.l'la cuiha superato il primo livello di guardia. Ai cittadini sono stati invitati a tenersi lontano dal fiume. Ecco le immagini che stanno girando sui social. LaPressemaltempo  Luoghi:

G_A_V_76 : RT @tg2rai: Il #maltempo sta investendo pesantemente tutta #Italia. Allerta in 11 regioni. L'#Arno preoccupa la città di #Firenze e in #Alt… - gioicaro : RT @tg2rai: Il #maltempo sta investendo pesantemente tutta #Italia. Allerta in 11 regioni. L'#Arno preoccupa la città di #Firenze e in #Alt… - ladyrosmarino : RT @tg2rai: Il #maltempo sta investendo pesantemente tutta #Italia. Allerta in 11 regioni. L'#Arno preoccupa la città di #Firenze e in #Alt… -