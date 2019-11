Firenze | l' Arno verso il secondo livello di allerta Esondazioni in Toscana | evecuate

Fonte : repubblica

(Di domenica 17 novembre 2019) Neve, mareggiate e vento forte continuano a sferzare l'Italia, valanga e strade chiuse in Alto Adige.maltempo in 11 regioni. La perturbazione arriva anche al Sud. Albero cade su un'auto vicino a Roma, grave il giovane alla guida

