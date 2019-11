Feste e social | gli «allegri» domiciliari del figlio di Tony Colombo e Tina Rispoli

Formula 1 - Hamilton Festeggia sui social il sesto titolo : la dedica di Lewis è commovente [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha pubblicato su Instagram un messaggio di ringraziamento dopo la vittoria del sesto titolo mondiale, dedicandolo a Niki Lauda E’ il giorno di Lewis Hamilton, laureatosi ieri negli Stati Uniti campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera, portandosi a meno uno dal record di Michael Schumacher. Photo4/LaPresse Una sensazione pazzesca per il britannico, capace di vincere ben cinque di questi ...

TALE E QUALE SHOW 2019/ Agostino Penna Festeggia la vittoria sui social : TALE e QUALE SHOW 2019, vincitore di puntata Francesco Monte. A trionfare 'in generale' in questa edizione è Agostino Penna.

Lady Karius Sophia Thomalla fa il compleanno e Festeggia sui social. Pioggia di like dai follower : Sophia Thomalla è la sexy fidanzata di Loris Karius portiere del Besiktas ed ex del Liverpool. La ragazza che di professione fa la modella ha festeggiato su Instagram con i suoi follower. La carriera di Loris Karius ha svoltato, in negativo, nel 2018 quando combinò disastri nella finale di Champions League disputata a Kiev. Il 26enne tedesco all'epoca vestiva la maglia del Liverpool che perse la finale contro il Real Madrid a causa delle ...