Fonte : romadailynews

(Di domenica 17 novembre 2019) C’era una volta un bambino che aveva chiesto al suo angelo custode di andare in Paradiso per incontrare la sua amata cagnolina Yuki venuta a mancare qualche giorno prima. L’angelo lo esaudì e, una magica notte, Fabio partì con lui verso il cielo infinito. “Dobbiamo attraversare diverseprima di arrivare” disse l’angelo. “Anche in Paradiso ci sono delle?” “Certamente. Ognuna di loro si apre su mondi sempre più perfetti”. “La mia Yuki dove si trova?” “Il tuo cagnolino è oltre la settima porta”. Oltrepassarono la prima. Si trovarono in una savana. Si fecero loro incontro leoni, tigri, pantere. “Aiuto!” esclamò Fabio nascondendosi dietro il suo compagno. Le fiere li circondarono docilmente. L’angelo le accarezzò: “Vedi, qui siamo in Paradiso. Gli animali non sono aggressivi ma, in vita, molti di loro hanno fatto del male, anche senza volerlo. Si trovano perciò al primo livello ...

romadailynews : #Favola della domenica – Le sette porte: C’era una volta un bambino che aveva chiesto al… - antonio_staglia : @gloriapoch72 @sscnapoli Gloria, ma è normale! Quando una società non è strutturata, queste cose sono all'ordine de… - paolocord : Dialogo, ieri. Dico alla barista: - Ascolta me lo fai uno sconto che devo prendermi Ibrahimovic al fantacalcio e st… -