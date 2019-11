F1 | GP Brasile 2019 | Lewis Hamilton penalizzato di 5 secondi | Carlos Sainz sale sul

F1 - Pagelle GP Brasile 2019 : Vettel e Leclerc dietro la lavagna - Verstappen sontuoso - Sainz e Gasly si esaltano! : Max Verstappen si è aggiudicato il Gran Premio del Brasile 2019 di Formula Uno dopo un finale nel quale è successo di tutto. L’olandese merita i complimenti per un successo meritato ma, come vedremo, non è l’unico che oggi si è distinto ad Interlagos. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula Uno, per capire chi si è meritato un buon voto, chi è stato rimandato e chi, invece, merita la ...

F1 - GP Brasile 2019 : incidente tra Vettel e Leclerc - entrambe le Ferrari fuori! Harakiri della Rossa : Signori e signore, abbiamo una faida interna in Ferrari. Ora è ufficiale e definitivo. Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono in lotta aperta, sono chiaramente ai ferri corti, sono muso a muso senza mezzi termini, il rapporto tra i due compagni di squadra è logoro, ormai sono chiaramente dei rivali e degli avversari come se guidassero due vetture di marche differenti. La Scuderia di Maranello è alle prese con un duello intestino a cui ormai non ...

F1 - GP Brasile 2019 : Lewis Hamilton rischia la penalizzazione! Incidente con Albon - Sainz spera nel podio! : Non è stato sicuramente un GP del Brasile facile per Lewis Hamilton. Il sei volte campione del mondo ad Interlagos, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1, è giunto terzo preceduto da uno splendido Max Verstappen, protagonista assoluto con la Red Bull, per la velocità espressa e la decisione nei sorpassi anche nei confronti dell’alfiere della Mercedes, e dal sorprendente francese della Toro Rosso Pierre Gasly, bravo ad ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Leclerc e Vettel si buttano fuori. Binotto : “Fanno del male alla Ferrari” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: L’INCREDIBILE INCIDENTE TRA Leclerc E Vettel! ENTRAMBE LE FERRARI FUORI! MATTIA Binotto: “Leclerc E Vettel HANNO DANNEGGIATO LA FERRARI. COSI’ NON VA BENE” CHARLES Leclerc: “NON VOGLIO DIRE DI CHI E’ LA COLPA, I RAPPORTI CON Vettel NON CAMBIERANNO” LA CRONACA DELLA GARA L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP Brasile 2019 19.56 Grazie per averci ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : incidente assurdo tra Leclerc e Vettel. L’amarezza di Binotto : “Vanificato tutto il lavoro” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: L’INCREDIBILE incidente TRA Leclerc E VETTEL! ENTRAMBE LE FERRARI FUORI! MATTIA Binotto: “Leclerc E VETTEL HANNO DANNEGGIATO LA FERRARI. COSI’ NON VA BENE” CHARLES Leclerc: “NON VOGLIO DIRE DI CHI E’ LA COLPA, I RAPPORTI CON VETTEL NON CAMBIERANNO” LA CRONACA DELLA GARA L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP Brasile 2019 19.56 Grazie per averci ...

Charles Leclerc - GP Brasile 2019 : “Non dico di chi è la colpa - ma i rapporti con Vettel resteranno buoni” : A cinque giri dal termine del GP del Brasile 2019 di F1 la Ferrari ha visto materializzarsi un vero e proprio patatrac. Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno ingaggiato una battaglia furibonda per la quarta posizione, venendo a contatto: entrambi i piloti hanno forato, ponendo fine anticipatamente alla gara (QUI IL VIDEO DELL’EPISODIO). Il monegasco, visibilmente inviperito nel successivo team-radio, è apparso invece pacato nel ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2019 : “Io stavo andando diritto - non so perché ci siamo toccati io e Leclerc” : Ormai è lotta interna in casa Ferrari, battaglia serratissima tra i due piloti: una vera e propria faida tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc che era già esplosa nel corso di questa stagione e che oggi è definitivamente scoppiata nel corso del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. Un vero e proprio disastro di cui i due alfieri si sono resi protagonisti a Interlagos, una figuraccia di dimensioni colossali che non fa bene alla ...

VIDEO incidente Vettel-Leclerc - disastro Ferrari nel GP Brasile F1 2019 : battaglia folle e doppio ritiro : Clamoroso incidente tra le due Ferrari a cinque giri dal termine del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel e Charles Leclerc stavano lottando per il quarto posto alle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, il monegasco ha superato il compagno di squadra alla prima chicane ma poi sul rettilineo successivo il tedesco ha cercato il controsorpasso. Proprio in quel momento i due piloti si sono toccati tra loro e i ...

Lewis Hamilton F1 - GP Brasile 2019 : “Ho fatto di tutto in pista - chiedo scusa ad Albon” : Lewis Hamilton conclude con un po’ d’amarezza il GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, nel corso di una gara ricchissima di episodi, il sei volte campione del mondo ha provato ad attaccare le due Red Bull che, nelle ultime fasi di corsa e successivamente alla Safety Car, comandavano. Il britannico ha azzardato una manovra molto al limite nei confronti di Alexander Albon, colpendolo e ...

Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Non ero imbattibile - incredibile vincere così” : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile 2019 di F1. Una corsa emozionante e ricchissima di colpi di scena, dove la prima posizione è cambiata spesso anche in virtù di un range di strategie davvero ampio che ha permesso una differenziazione estrema. L’olandese con questo risultato è tornato in terza posizione nel Mondiale, scavalcando entrambe le Ferrari, ma ciò che importa è solo la vittoria: “Non ero imbattibile, anche ...

VIDEO incidente Vettel-Leclerc - disastro Ferrari nel GP Brasile 2019 : battaglia folle e doppio ritiro : Clamoroso incidente tra le due Ferrari a cinque giri dal termine del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel e Charles Leclerc stavano lottando per il terzo posto alle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, il monegasco ha superato il compagno di squadra alla prima chicane ma poi sul rettilineo successivo il tedesco ha cercato il controsorpasso. Proprio in quel momento i due piloti si sono toccati tra loro e i ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Leclerc e Vettel si buttano fuori - shock Ferrari! Verstappen vince - seconda la Toro Rosso! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 E la Ferrari? Torna a casa con l’ennesima brutta figura. Leclerc aveva effettuato una rimonta entusiasmante, Vettel invece non aveva brillato. Poi una battaglia allucinante all’ultimo sangue, con il monegasco ed il tedesco che si sono toccati, forando entrambi. Un doppio ritiro che fa malissimo! 19.51 Verstappen ha vinto meritatamente, nulla da dire. Hamilton ha chiuso terzo, ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Brasile 2019 : risultato e classifica gara. Verstappen vince - incidente tra le due Ferrari! Gasly sul podio : Max Verstappen ha vinto il GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che è andato in scena a Interlagos. Gara incredibile in cui è davvero successo di tutto, l’olandese si è imposto davanti a Pierre Gasly sulla Toro Rosso mentre Lewis Hamilton ha completato il podio ma è sotto investigazione per un contatto con Albon. Le due Ferrari si sono toccate tra loro a cinque giri dalla fine, Sebastian Vettel e Charles Leclerc si sono ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Verstappen vince una gara folle - Leclerc e Vettel si fanno fuori da soli! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 E la Ferrari? Torna a casa con l’ennesima brutta figura. Leclerc aveva effettuato una rimonta entusiasmante, Vettel invece non aveva brillato. Poi una battaglia allucinante all’ultimo sangue, con il monegasco ed il tedesco che si sono toccati, forando entrambi. Un doppio ritiro che fa malissimo! 19.51 Verstappen ha vinto meritatamente, nulla da dire. Hamilton ha chiuso terzo, ...