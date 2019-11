F1 | GP Brasile 2019 | le previsioni meteo della gara Si correrà sull’asciutto

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) Leclerc proverà a rimontare col sole, vista la giornata soleggiata ad Interlagos: leper il GP deldi F1, nella giornata di oggi danno possibilità di pioggia praticamente nulle per tutta la durata: è dunque da escludere che si corra in condizioni similari rispetto a quanto visto venerdì nella prima sessione di prove libere. Nella giornata di oggi infatti leindicano qualche residua possibilità di pioggia su circuito di Interlagos addirittura dopo le ore 24.00 locali, con probabilità che i rovesci proseguano in nottata. Non troppo basse le temperature all’ora, attorno ai 21° C, con l’umidità che toccherà punte dell’85% (Fonte: weather.com). Ci sarà anche vento, abbastanza sostenuto, con picchi, all’ora dello spegnimento dei semafori, oltre i 23 km/h, momento in cui però le possibilità di precipitazioni sono del ...

tuttosport : #Juve, #Danilo: 'Cristiano #Ronaldo dice che con lui il Brasile avrebbe 5 Mondiali in più' ?? - SkySportF1 : ?? POLE di @Max33Verstappen in Brasile? ?? Una Ferrari in prima fila I risultati ? - SkySportF1 : ?? E' ancora @Max33Verstappen nel Q2 ?? ma che giro di @Charles_Leclerc ? -