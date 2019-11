F1 - GP Brasile 2019 : la nuova griglia di partenza dopo la sostituzione di Sainz - Verstappen in pole davanti a Vettel : Carlos Sainz ha cambiato diverse componenti sulla power unit della sua McLaren ma non cambia la griglia di partenza del GP del Brasile 2019 , penultima tappa del Mondiale F1 che scatterà alle ore 18.10. Lo spagnolo non aveva infatti preso parte alle qualifiche di ieri e dunque scatterà sempre in ultima posizione senza modificare la piazzola degli altri piloti a Interlagos. Max Verstappen partirà dalla pole position con la sua Red Bull affiancato ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel vuole vincere ad Interlagos - Verstappen favorito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45: Di seguito i compound a disposizione dei team: The sets still in play for today’s race!#BrazilGP

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : la Ferrari punta su Vettel - Leclerc 14° in cerca della rimonta disperata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45: Di seguito i compound a disposizione dei team: The sets still in play for today’s race!#BrazilGP

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel sfida Verstappen - partenza da brividi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28: Il circuito di Interlagos è situato ad 800 metri sopra il LIVEllo del mare e quindi i team dovranno affrontare, seppur in modo minore, alcuni problematiche affrontate nel recente GP del Messico. 17.26: Il tracciato brasiliano è un tracciato solitamente da medio/medio alto carico aerodinamico per via delle numerose curve presenti soprattutto nel secondo settore che però va anche ad ...