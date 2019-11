F1 | GP Brasile 2019 | incidente tra Vettel e Leclerc | entrambe le Ferrari fuori! Harakiri

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) Signori e signore, abbiamo una faida interna in. Ora è ufficiale e definitivo. Sebastiane Charlessono in lotta aperta, sono chiaramente ai ferri corti, sono muso a muso senza mezzi termini, il rapporto tra i due compagni di squadra è logoro, ormai sono chiaramente dei rivali e degli avversari come se guidassero due vetture di marche differenti. La Scuderia di Maranello è alle prese con un duello intestino a cui ormai non era più abituata, il Cavallino Rampante negli ultimi decenni aveva sempre puntato sul capitano unico e su una buona seconda guida: era stato così con Michael Schumacher, poi con Kimi Raikkonen e Felipe Massa (in base alle circostanze), successivamente anche con Fernando Alonso e nei primi anni di Sebastianin solitaria. Ora non è più così e la Rossa ha una bella gatta da pelare. C’erano già state tante avvisaglie nel corso di questa ...

tuttosport : #Juve, #Danilo: 'Cristiano #Ronaldo dice che con lui il Brasile avrebbe 5 Mondiali in più' ?? - SkySportF1 : ???? DISASTRO in casa Ferrari Fuori entrambi i piloti ? - SkySportF1 : 1?0?0? GP con la Ferrari per Vettel ?? Cosa vi aspettate oggi dal tedesco? LIVE ? -