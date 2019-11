F1 | è una Ferrari horror Vettura non performante | piloti che si fanno la guerra e

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Ferrari - serve una partenza incisiva! Leclerc cerca la rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 La Ferrari potrebbe sparigliare le carte con Leclerc: il monegasco scatterà con le medie dalla quattordicesima posizione, servirà una rimonta furibonda ed anche un pizzico di fortuna. 17.57 Sulla carta i top-team effettueranno una sola sosta ai box. I primi 10 partiranno tutti con le soft, da capire se al pit-stop verranno montate le medie o le dure. 17.56 Dal 2014 al 2018, ovvero ...

Ferraris : “Nessun paese è una isola energetica” : Pescara, 15 nov. (Adnkronos) – “La crescita demografica e lo sviluppo economico mondiale pongono un tema di sostenibilità complessiva del pianeta, Paesi, Istituzioni ed aziende devono collaborare nel delineare strategie ed implementare progetti incentrati sugli obiettivi di decarbonizzazione, efficienza energetica e sicurezza, nonché su ricerca, innovazione e competitività dei sistemi energetici”. L’ad di Terna, ...

Le Mans ’66 - sullo sfondo dell’epica lotta tra Ford e Ferrari - una storia di sport e amicizia : https://www.youtube.com/watch?v=HAiYY6kxVig Negli anni ‘60 la Ford aveva tentato di acquistare una Ferrari all’epoca piena di debiti, vennero anche in Italia a trattare. Le trattative, all’insaputa degli americani, erano state organizzate in realtà da Enzo Ferrari per convincere Agnelli a comprare l’azienda e farla rimanere in Italia. Da questo fatto (mostrato nel film) parte la sfida di Le Mans ‘66, cioè dal livore del proprietario ...

Formula 1 - la Ferrari resta sotto attacco in Brasile : spunta ad Interlagos una nuova direttiva della FIA : La Federazione ha pubblicato una nuova direttiva utile a cancellare ulteriori zone grigie del regolamento in tema di power unit Il fine settimana di Interlagos si apre con un nuovo colpo di scena regolamentare, un’altra direttiva della FIA testa a definire ancora meglio l’utilizzo delle power unit. Lapresse Nessuna richiesta di informazioni questa volta, ma solo una precisazione della Federazione, utile a cancellare quelle ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Ad Interlagos può accadere di tutto - una pista amica per la Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto per affrontare il penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos (Brasile), il quattro volte iridato, sulla Ferrari, vuol cancellare la sfortunata gara ad Austin (Stati Uniti) e rifarsi sulla pista sudamericana. Il ritiro per la rottura della sospensione posteriore destra, dovuta ad uno dei tanti bump presenti sul circuito del Texas, è stato assai doloroso per lui, che sperava di essere della ...

F1 - GP Brasile 2019 : i mille volti della Ferrari. Come cambia la Rossa da un circuito all’altro : le cause di una continua altalena : Capricciosa. Difficile trovare un termine che possa descrivere meglio di questo la SF90 che sta accompagnando Charles Leclerc e Sebastian Vettel in questo Mondiale 2019 di F1. Il penultimo appuntamento, il Gran Premio del Brasile di Interlagos, è ormai alle porte e ogni fine settimana che si avvicina una delle incognite maggiori e proprio quello che riguarda la prestazione della vettura di Maranello. Un saliscendi Come quello presentato dalla ...

Ferrari - Ad Amatrice una scuola intitolata a Sergio Marchionne : L'Istituto omnicomprensivo di Amatrice è stato intitolato a Sergio Marchionne. La scuola è stata costruita dopo il terremoto che nel 2016 ha colpito il Centro Italia: alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato l'attuale presidente della Ferrari, John Elkann.Il V8 della F8 Tributo ad Amatrice. Proprio la Casa del Cavallino, infatti, ha contribuito alla realizzazione dell'Istituto e ha annunciato che offrirà ad alcuni studenti delle esperienze ...

F1 : nuova Spy Story? Si sospetta una fuga di dati sul motore Ferrari. Honda ne avrebbe beneficiato : La battaglia tra Ferrari e Red Bull, accesa in pista e fuori da Max Verstappen ad Austin (Stati Uniti), non sembrerebbe qualcosa di limitato solo al presente. Andiamo però con ordine. Nel paddock, in Texas, tanti hanno correlato la mancanza prestazionale della Rossa alla direttiva tecnica riguardante l’uso del flussometro, sul tema “Power Unit”. Tale restrizione, secondo quest’idea, avrebbe reso impossibile inserire ...

Formula 1 – Verstappen attacca la Ferrari - Leclerc non gliele manda a dire : “è una barzelletta” : Il pilota monegasco ha voluto dire la sua sulle parole di Verstappen, che ha accusato dopo Austin la Ferrari di aver imbrogliato in questa seconda parte di stagione Le parole di Max Verstappen sui presunti imbrogli della Ferrari hanno fatto sobbalzare sulla sedia non solo Mattia Binotto, ma anche Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Il pilota monegasco, avvertito delle dichiarazioni del collega olandese, non è riuscito a trattenere la propria ...

F1 - la domenica da incubo della Ferrari. Non ha funzionato niente - le possibili cause di una giornata da dimenticare : Delusione e smarrimento: sono questi i sentimenti che si respirano nel box della Ferrari al termine del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Austin la Mercedes ha sbancato, con la nona doppietta stagionale, la n.53 della propria storia nel Circus, in una domenica da ricordare per Lewis Hamilton, giunto secondo alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas. Il britannico, infatti, si è aggiudicato il ...

Formula 1 – Ferrari disastrosa ad Austin - Leclerc non nasconde la sua delusione : “non ho una spiegazione per quello che è successo” : Charles Leclerc non nasconde la sua frustrazione dopo il quarto posto e la gara disastrosa al Gp degli Stati Uniti Mercedes in festa ad Austin: Valtteri Bottas si è aggiudicato il Gp degli Stati Uniti ma le celebrazioni sono tutte per Lewis Hamilton, che ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale, grazie al secondo posto in gara. Non può sicuramente festeggiare invece la Ferrari, protagonista di una gara disastrosa: Vettel è stato ...

Formula 1 - Binotto spiazza tutti : “non è sorprendente non vedere una Ferrari in pole position” : Il team principal del Cavallino ha commentato l’esito delle qualifiche di Austin, esprimendo il proprio punto di vista Un secondo posto che soddisfa fino ad un certo punto la Ferrari, riuscita a strappare con Sebastian Vettel la seconda fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di Austin. Lapresse Il tedesco si ferma a dodici millesimi dalla pole position, conquistata da Valtteri Bottas grazie ad un giro perfetto. Una piccola ...

Sciocolà - al festival di Modena una Ferrari di cioccolato per Michael Schumacher. FOTO : Omaggio all'ex pilota della "Rossa" di Maranello che quest'anno, il 3 gennaio, ha compiuto 50 anni. La scultura è stata realizzata con 25 quintali di cioccolato e riproduce la F2004, l'auto con la quale il campione tedesco conseguì il maggior numero di vittorie