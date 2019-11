F1 Brasile 2019 | Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport | differita Tv8

F1 oggi - GP Brasile 2019 : orario - tv - streaming - programma Sky e TV8 : oggi prenderà il via dell GP del Brasile 2019, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos (Brasile), il Circus delle quattro ruote si esibirà per regalare emozioni particolari ai tifosi. I giochi, come è noto, sono fatti: Lewis Hamilton e Mercedes campioni del mondo. In Ferrari Sebastian Vettel dalla seconda posizione e Charles Leclerc dalla quattordicesima dovranno fare il meglio possibile per essere della partita per ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Verstappen in pole davanti a Vettel e ad Hamilton. Leclerc 14° : Le penultime qualifiche del Mondiale 2019, sul tracciato di Interlagos (Brasile), sorridono a Max Verstappen che conquista la sua seconda pole-position stagionale, precedendo la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton. Charles Leclerc è quarto, ma per via della penalità di 10 posizioni, sarà 14°. Di seguito gli highlights del time-attack: VIDEO F1, GP Brasile 2019: highlights e sintesi delle ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono molto deluso da me stesso” : Le qualifiche del GP del Brasile non hanno sorriso al monegasco Charles Leclerc. Il monegasco, alfiere della Ferrari, ha ottenuto il quarto tempo del time-attack nel penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il 22enne del Principato non è riuscito a massimizzare la sua prestazione come avrebbe desiderato, per via di un errore nel tentativo decisivo. Charles, c’è da dire, dovrà scontare la penalità di 10 ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Risultato soddisfacente - la Ferrari funziona” : Ci ha provato in tutti i modi Sebastian Vettel a conquistare la pole position del Gran Premio del Brasile 2019 di F1, ma nulla ha potuto contro la prepotenza della Red Bul di Max Verstappen nel secondo settore. Il tedesco è riuscito nel suo obiettivo di mettersi alle spalle le due Mercedes e domani proverà a guadagnarsi la testa della corsa presumibilmente già in curva 1 o sfruttando il dritto che precede la 4. Di seguito il VIDEO ...

F1 - GP Brasile 2019 : le possibili strategie per la gara. Leclerc prova a scombinare i piani con le medie - Ferrari soffre il degrado : Le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2019 di F1 si sono concluse con la pole position dell’olandese della Red Bull Max Verstappen che domani scatterà davati alla Ferrari di Sebastian Vettel, alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e al compagno di squadra Alexander Albon. Per l’altro alfiere del Cavallino Charles Leclerc, costretto a subire 10 posizioni di penalità per aver ecceduto nel numero massimo di componenti ...

F1 - GP Brasile 2019 : perché è stato penalizzato Charles Leclerc? Cambio di motore per il monegasco - scatterà 14° : il regolamento : Il monegasco Charles Leclerc era cosciente che il weekend del GP del Brasile, ad Interlagos, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1 sarebbe stato decisamente problematico. Il 22enne del Principato, quarto nell’ordine dei tempi nelle qualifiche, scatterà dalla casella n.14 per via di una penalità. A Charles, infatti, è stata comminata una penalizzazione di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la sua Power ...

F1 - GP Brasile 2019 : analisi delle qualifiche. Dominio di Verstappen - ma la gara sarà più equilibrata : Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP del Brasile 2019 di F1 e lo ha fatto con pieno merito. Una vera dimostrazione di forza per l’olandese che ha saputo portare la sua Red Bull al primo posto confermando come la vettura di Milton Keynes sembra disegnata appositamente per il tracciato di Interlagos, specialmente per il secondo settore, quello più guidato, laddove la RB15 non ha davvero rivali. Oggi è stato così, come ci si ...

Mattia Binotto F1 - GP Brasile 2019 : “Peccato per la pole - domani può accadere di tutto in gara” : Un secondo e un quarto posto (con penalizzazione di 10 posizioni in griglia di partenza): è questo il computo per la Ferrari nelle qualifiche del GP del Brasile, penultimo atto del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos le Rosse non sono riuscite a prevalere nella lotta serrata con l’olandese Max Verstappen (Red Bull), che si è portato a casa una p.1 meritata, evidenziando una grande velocità soprattutto nel secondo settore, ...

Vettel è secondo dietro Verstappen - Leclerc dovrà rimontare

LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE LE DICHIARAZIONI DI MAX Verstappen

Per la vittoria appare tutto incerto, la sensazione è che Verstappen e Hamilton siano i favoriti, Vettel e la Ferrari

Lewis Hamilton F1 - GP Brasile 2019 : “Ho fatto il meglio possibile - sarà dura vincere domani” : Lewis Hamilton ha concluso in terza posizione le qualifiche del GP del Brasile, penultimo atto del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il campione del mondo della Mercedes ha dovuto fare i conti con la grande verve dell’olandese Max Verstappen, che si è preso con merito la pole-position, dominando il time-attack. Poco da fare per Lewis che, soprattutto nel primo settore, non è riuscito a sviluppare una velocità adeguata con ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Brasile 2019 : Max Verstappen in pole davanti a Vettel e Hamilton - Leclerc partirà 14° : Max Verstappen completa un sabato da urlo e si aggiudica la pole position del Gran Premio del Brasile 2019, penultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese classe 1997 si è dimostrato nettamente il più forte per tutta la giornata sul giro secco con una Red Bull molto competitiva ad Interlagos ed ha centrato così la seconda pole position della carriera candidandosi al ruolo di favorito assoluto anche per la vittoria finale ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “La vettura si è migliorata durante le qualifiche. Sono cautamente ottimista per domani” : Ci ha provato in tutti i modi Sebastian Vettel a conquistare la pole position del Gran Premio del Brasile 2019 di F1, ma nulla ha potuto contro la prepotenza della Red Bul di Max Verstappen nel secondo settore. Il tedesco è riuscito nel suo obiettivo di mettersi alle spalle le due Mercedes e domani proverà a guadagnarsi la testa della corsa presumibilmente già in curva 1 o sfruttando il dritto che precede la 4. C’è comunque soddisfazione ...