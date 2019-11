Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 17 novembre 2019) A inizio settimana il governo incontrerà i consulenti Ernst and Young che hanno lavorato alla proposta di acquisto arrivata dalla società cinese all’azienda siderurgica britannica. Stesso schema all’orizzonte?

fisco24_info : Ex Ilva, spunta il salvataggio modello British Steel: ecco come funziona: A inizio settimana il governo incontrerà… - anna_mitica : M5S in rivolta, il senatore Grassi verso la Lega. Spunta l’idea di un «cordone» intorno a Di Maio - PinoScarfo : M5S in rivolta, il senatore Grassi verso la Lega. Spunta l’idea di un «cordone» intorno a Di Maio -