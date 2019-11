Eurostat | in Italia solo il 59 | 8% dei laureati è occupato a tre anni dal titolo

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 17 novembre 2019) La fotografia aggiornata al 2018: la percentuale di chi lavora è in crescita di dieci punti rispetto al 2014, ma il nostro Paese è ancora lontano dalla media europea che ha raggiunto l’83,5%

