Epidemia di morbillo alle isola Samoa | dichiarato lo stato di emergenza

In Congo è in corso la più grande Epidemia di morbillo al mondo : (foto: Unicef) La peggiore epidemia di morbillo del mondo sta colpendo la Repubblica democratica del Congo (Rdc). Non bastava la seconda peggiore epidemia di ebola della storia: il Congo sembra destinato a continuare a macinare tristi record. Secondo i dati appena diffusi dall’Unicef, da gennaio la malattia ha già fatto 4.096 morti, di cui addirittura il 90% sono bambini con meno di 5 anni. La diffusione della malattia tocca le 26 province dello ...

