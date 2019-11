Emilia Romagna | Zingaretti lancia la campagna di Bonaccini Lui | “M5s? Vinciamo anche

Maltempo : allerta rossa in tre regioni - arancione in otto. Alto rischio in Veneto - Friuli ed Emilia Romagna. : Prosegue l'ondata di Maltempo su gran parte dell'Italia, colpita da una perturbazione atlantica. E' allerta rossa per rischio idrogeologico in tre regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) ed arancione in altre 8. Lo indica un nuovo avviso di avverse condizioni meteo della Protezione

ELEZIONI Emilia-ROMAGNA/ Se a Bologna le "sardine" nascondono i pescecani : A Bologna non c'era solo la piazza delle "sardine", c'erano anche diversi pescecani. Entrambi i gruppi a difendere un fiume d'acqua dolce, il Piave

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : per MG Research Lega con Borgonzoni avanti : Il risultato delle elezioni del 26 gennaio rappresenterà un dato importante non solo per la regione Emilia Romagna, ma anche per l'intera nazione. I risultati, infatti, potrebbero anche regalare sviluppi che, in qualche modo, potrebbero condizionare la politica nazionale. In questa fase risultano, perciò, particolarmente interessanti i Sondaggi che provano ad anticipare quelli che potrebbero essere i dati offerti dalle urne. In particolare, il ...

Elezioni Emilia Romagna - Cazzullo : 'Con Lega vincente - Zingaretti farebbe saltare banco' : Il 26 gennaio è una data da cerchiare in rosso per la politica italiana: le Elezioni in Emilia Romagna rappresentano un passaggio che potrebbe cambiare gli scenari anche a livello nazionale. Ad essere di questo avviso è anche Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera. Da ospite di "Otto e Mezzo" su La 7, a precisa domanda di Lilli Gruber ha sottolineato come le urne regionali potrebbero rappresentare il capolinea dell'attuale ...

Otto e mezzo - Giannini contro lo slogan di Salvini : 'Liberare Emilia Romagna? Fa ridere' : Il direttore di Radio Capital ed editorialista di Repubblica, Massimo Giannini, è stato ospite venerdì 15 novembre della trasmissione di La 7 Otto e mezzo. SOttoponendosi alle domande di Lilli Gruber, ha manifestato il suo punto di vista sugli attuali scenari che stanno animando la campagna elettorale in Emilia Romagna. In particolare ha posto l'attenzione sulla contrapposizione evidenziatasi nel capoluogo Emiliano lo scorso 14 novembre. Da un ...

Emilia Romagna Allerta Meteo : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile della regione Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità valida dalle 12:00 del 16 novembre 2019 fino alle 00:00 del 18 novembre 2019 : Allerta ROSSA per piene dei... L'articolo Emilia Romagna Allerta Meteo proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo Emilia Romagna : piogge intense - allarme rosso nel ferrarese : piogge intense sono previste nelle prossime ore in Emilia-Romagna, in particolare nella pianura Emiliana orientale e nella costa ferrarese: per queste zone Protezione civile e Arpae hanno attivato un’Allerta di codice rosso, dalle 12.30 fino alla mezzanotte del 18 novembre. L’Allerta è invece di codice arancione, per sempre per ‘criticità idraulica’, nel resto della regione con l’eccezione della parte occidentale ...

Sondaggio Masia sull'Emilia Romagna - i "fattori segreti" : i numeri in mano a Salvini e Borgonzoni : Piazze piene, urne vuote. La speranza di Matteo Salvini, dopo la manifestazione delle "sardine" di sinistra in piazza Maggiore a Bologna (iniziativa che si sposterà di volta in volta con i comizi della Lega) deve comunque fare i conti con i sondaggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna, il pr

Elezioni Emilia Romagna - “Sardine contro Salvini” anche a Modena : flash mob contro la Lega : Dopo il successo di Bologna, quando ha chiamato a raccolta migliaia di persone in piazza Maggiore contro la Lega in occasione dell’arrivo in città del leader del Carroccio Matteo Salvini, ora il movimento delle Sardine antri Lega ha lanciato una nuova mobilitazione nella vicina Modena dove Salvini è atteso lunedì.Continua a leggere

Matteo Salvini - inquietudine in Emilia Romagna : "Un fatto imprevisto con cui dovremo fare i conti" : "Un fatto imprevisto con cui dovremo fare i conti". Dallo staff di Matteo Salvini emerge una certa inquietudine di fronte al "popolo delle sardine", che ha annunciato una manifestazione in piazza lunedì prossimo a Modena, quando il leader della Lega terrà un nuovo comizio per lanciare la candidata g

Elezioni Emilia Romagna - urne mai così bollenti : la guida al voto : Le urne per le Elezioni regionali in Emilia Romagna si apriranno il 26 gennaio 2020 e in ballo non c'è solo il nome del...

Ultimi sondaggi politici elettorali Emilia Romagna in vantaggio il centrodestra del 2% - Fratelli d’Italia e Lega crescono - sempre più giù M5S : Uno scenario che se venisse confermato il prossimo 26 gennaio potrebbe provare non pochi mal di pancia al governo Conte. Il Pd ieri con Zingaretti e tutti i ministri del governo dei democratici e la Lega con Salvini e tutti i governatori delle varie regioni del carroccio hanno inaugurato la campagna elettorale che durerà due mesi ma che vedrà confrontarsi aspramente il Pd e il centrodestra. Stefano Bonaccini è stato indubbiamente un ...

Emilia-Romagna - Borgonzoni a Bonaccini : “Sugli ospedali aperti è confuso - dovrebbe studiare” : Continua il botta e risposta tra Pd e Lega sulla proposta lanciata da Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna per velocizzare le liste d'attesa nella Regione. Bonaccini: "Preoccupante che non sappia che il servizio sanitario è già attivo nei weekend". Borgonzoni: "Forse gli farebbe bene qualche corso di recupero per studiare il modello Veneto".Continua a leggere

Danilo Toninelli guida la rivolta delle pasionarie M5s : Emilia Romagna - vendetta su Di Maio e Pd : Le manda Danilo Toninelli, e per l'ex disastroso ministro delle Infrastrutture è la vendetta più fredda e dolce nei confronti di Luigi Di Maio e del Pd. Le "pasionarie" del M5s Emiliano, guidate dalla 39enne modenese Giulia Gibertoni (che 5 anni fa sfidò Stefano Bonaccini), protestano per la decisio