È Trento la città dove si vive meglio in Italia La classifica della qualità della vita

(Di domenica 17 novembre 2019) Nulla di nuovo ma un’ulteriore conferma: nel Nordsiche al centro e al Sud. Un gap che si conferma praticamente in tutti diversi ambiti presi in esame nellaannuale diOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua ventunesima edizione che quest’anno vede al primo posto, per qualitàe all’ultimo Agrigento.I dati dimostrano che nel 2019 la qualitàinè complessivamente migliorata. Oggi sono 65 su 107 le provincene in cui la qualità diè buona o accettabile: un dato che risulta il migliore degli ultimi cinque anni. Nel 2015, infatti, le province in cui sibene erano 53 su 110, nel 2016 e 2017 erano diventate 56 su 110, nel 2018 avevano raggiunto quota 59 su 110. Le prime dieci province ...

