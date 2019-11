E’ invitata dalla amichetta a dormire a casa sua ma durante la notte le sue urla di

Fonte : baritalianews

(Di domenica 17 novembre 2019) Una bambina, Jamoneisha Merrit era spessodall’a trascorrere lasua . Le due bambine organizzavano un pigiama party e si divertivano tantissimo a giocare fino a che , assonnate, si addormentavano felici insieme. Le due bambine, entrambe di 11 anni erano spesso insieme e la mamma di Jamoneisha era tranquilla quando sua figlia rimaneva ladellaperché si fidava di quella famiglia e perché, dando il permesso, sapeva di rendere felice la sua bambina. Una, però, non è stata come tutte le altre perché, dopo essersi addormentate, l’che ospitava Jamoneisha si è alzata dal suo letto ha messo sul fuoco una pentola di acqua e, quando questa è diventata bollente, è tornata in camera sua e l’ha versata addosso a Jamoneisha che dormiva tranquilla. La bambina si è svegliata improvvisamente in preda a dei dolori terribili ...

