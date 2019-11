Durante un’intervista tv | il principe Andrew del Regno Unito ha negato di avere

Domenica In - Mara Venier Durante un’intervista a Christian De Sica ammette “sono una stracciarola” : Mara Venier ha sempre dimostrato di essere una donna molto forte e senza peli sulla lingua. Anche durante l’ultima puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di ieri Mara Venier è stata la vera mattatrice del programma. durante un’intervista al suo amico di sempre Christian De Sica, Mara Venier ha ammesso di essere una “stracciarola”. La conduttrice ha spiegato che a Roma viene usato il termine “stracciarola” per ...

Vieni da Me - Caterina Balivo si commuove : lacrime Durante un'intervista : Caterina Balivo si commuove a Vieni da Me durante l'intervista fatta a Veronica, una ragazza sopravvissuta al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel 2002. Un dramma che ha portato alla morte di ben 27 persone, di cui la maggior parte bambini. Vieni da Me è un programma ricco di ospiti e di storie, non solo leggere. Per questo Caterina Balivo ha voluto nel suo studio Veronica, una ragazza che quasi vent'anni fa era ...

Lele Mora ha tumore maligno e lo scopre Durante un'intervista : durante un' intervista Lele Mora ha scoperto di avere un tumore maligno, sempre durante la chiacchiarata il telefono di Mora non smetteva di squillare visto che è autore, agente e direttore di alcune reti televisive all' estero e racconta: "Sto lavorando in Albania, dove ricopro il ruolo di direttore generale di Top Channel, in Bulgaria e in Georgia, dove curo le tv di Stato sia come autore che come agente. Mi sono arrivate queste proposte ...

