Domenica Rai Sport | Palinsesto 17 Novembre 2019 | Serie C | Basket e Volley

Che Tempo che Fa su Rai 2 Domenica 17 novembre e alle 19 : 40 e alle 21 : gli ospiti : Che Tempo che Fa 17 novembre su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Michel Platini, Cetto La Qualunque, Francesco Guccini domenica 17 novembre nuovo triplo appuntamento con Fabio Fazio su Rai 2 e Che Tempo Che Fa si inizia alle 19:40 con Che Tempo che Farà, si prosegue dopo il tg alle 21 con Che Tempo che Fa e si chiude subito dopo con Il Tavolo. Immancabili le sue compagne di viaggio Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto con ...

Pezzi Unici con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello da Domenica 17 novembre su Rai 1 : Pezzi Unici su Rai 1 da domenica 17 novembre Arriva da domenica 17 novembre su Rai 1 la fiction Pezzi Unici prodotta da Rai Fiction e Indiana Production con Cassiopea Film Production, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Loretta Goggi e un cast di attori emergenti diretti da Cinzia TH Torrini. La fiction è suddivisa in sei prime serate, con gli episodi disponibili in streaming su RaiPlay. Pezzi Unici la trama Vanni è un artigiano ...

Ascolti TV | Domenica 10 novembre 2019. La Caccia parte con l’11.7%. Rai1 (11.3%) e Rai3 (2.2%) crollano e Fazio ne approfitta (9.7%-10.5%). Le Iene 12.6%. Juve-Milan 10.4% : La Caccia, Megan Montaner Nella serata di ieri, Domenica 10 novembre 2019, su Rai1 Nozze Romane ha conquistato 2.554.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale 5 la prima puntata di La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.544.000 spettatori pari all’11.7% di share (presentazione di 8 minuti: 2.195.000 – 8.6%). Su Rai2 Che Tempo Che Fa, con ospiti come Antonio Albanese e Stefano De Martino, ha ...

Programmi TV di stasera - Domenica 10 novembre 2019. Su Rai3 Michele Mirabella - Pier Luigi Spada e Francesca Fialdini nello Speciale AIRC «Conta su di Noi» : Francesca Fialdini Rai1, ore 21.25: Nozze Romane – Replica Film tv di Olaf Kreinsen del 2017, con Federica Sabatini, Matthias Zera. Prodotto in Germania/Italia. Durata: 90 minuti. Trama: Prima che possano dirsi di sì, i fidanzati Bianca (una romana di nobili origini) e Max (un architetto tedesco amante della libertà, trasferitosi in Italia per lavoro) devono affrontare il più grande degli ostacoli: fare accettare ai genitori di lei, il ...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 10 Novembre 2019 | Ciclocross e Mondiali Atletica Paralimpici : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 10 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Quelli che il Calcio Domenica 10 novembre su Rai 2 - Joe Bastianich in studio : Quelli che il Calcio domenica 10 novembre su Rai 2 dalle 14:00, gli ospiti domenica 10 novembre nuovo appuntamento con Quelli che il Calcio su Rai 2 dalle 14 con Luca e Paolo e Mia Ceran per raccontare il pomeriggio sportivo e non solo. Accanto a loro i volti comici del programma con Liliana Fiorelli che sarà Georgina Rodriguez, Ubaldo Pantani che vestirà i panni di Mario Giordano e Brenda Lodigiani che tornerà nelle vesti di Pamela Prati. Sarà ...

Che Tempo che Fa su Rai 2 Domenica 10 novembre e alle 19 : 40 e alle 21 : gli ospiti : Che Tempo che Fa 10 novembre su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Cetto La Qualunque, Stefano De Martino, Elodie, Paola Barale Nuova domenica in compagnia di Fabio Fazio e la lunga maratona di Che Tempo Che Fa: si inizia alle 19:40 con Che Tempo che Farà, si prosegue dopo il tg alle 21 con Che Tempo che Fa e si chiude subito dopo con Il Tavolo. Immancabili le sue compagne di viaggio Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto con ...

Imperia. Domenica 26 gennaio 2020 terza edizione della Cmp Trail : Sole, mare, clima mite e dieta mediterranea sono gli elementi genuini e unici che sono da sempre una delle prerogative

Pezzi unici - la nuova fiction Rai in onda da Domenica 17 novembre : Al via domenica 17 novembre una nuovissima fiction di Rai 1 dal titolo 'Pezzi unici' con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello tra i protagonisti. La serie diretta da Cinzia Th Torrini è composta da sei puntate, sarà un mix tra il dramma e il giallo e si preannuncia già uno dei prodotti di punta della Rai di questo autunno. La storia Vanni (Sergio Castellitto) è un falegname con una storia tragica alle spalle. Suo figlio Lorenzo è morto ...

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della Domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 3 Novembre 2019 | Maratona New York : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 3 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Quelli che il calcio Domenica 3 novembre su Rai 2 : come sarebbe il mondo senza calcio? : Quelli che il calcio domenica 3 novembre su Rai 2 dalle 14:00, gli ospiti Nuova giornata di campionato raccontata da Luca e Paolo con Mia Ceran a Quelli che Il calcio. Con il derby di Torino, Torino – Juventus, Napoli – Roma e l’Inter che hanno giocato sabato e Milan – Lazio domenica sera, restano poche partite di cartello, quindi è quasi una domenica “senza” calcio. come le pillole realizzate da Contenuti ...

Che Tempo che Fa su Rai 2 Domenica 3 novembre e alle 19 : 40 e alle 21 : gli ospiti : Che Tempo che Fa 3 novembre su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Walter Veltroni, Fanny Ardant, Fabio De Luigi domenica 3 novembre prosegue l’appuntamento triplo di Fabio Fazio su Rai 2, alle 19:40 Che Tempo Che Farà con il Mago Forrest, Che Tempo Che Fa dalle 21 vedrà Fabio Fazio in compagnia di Luciana Littizzetto (qui il suo intervento della scorsa settimana) e Filippa Lagerback e al suo interno l’ultimo ...