Domenica Live | Kikò Nalli | “Ambra non mi ha tradito | è stata una montatura”

Kiko Nalli choc ammette a Domenica Live : “Una trappola contro di me” : Gaetano Arena smascherato. Notizia numero uno. E il gossip s’infiamma ancora di più. L’umore di Kiko Nalli a Domenica live non è dei migliori. Cala il gelo in studio quando arriva l’ex gieffino che va su tutte le furie ripercorrendo la storia del presunto tradimento della sua fidanzata Ambra Lombard

Daniele Pompili/ Floriana Secondi : 'È omosessuale! Mai stati fidanzati' Domenica live : Daniele Pompili smentisce Floriana Secondi, lei replica confermando di non essere mai stata veramente fidanzata con lui. Le sue dichiarazioni.

Floriana Secondi/ Contro la d'Urso : 'Anche la Rai mi chiama...' - Domenica Live - : Floriana Secondi torna nel salotto di Domenica live per rispondere alle accuse che le arrivano da Daniele Pompili. Spazio anche al 'caso' d'Urso.

Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati/ "I motivi sono gravi" - Domenica Live - : Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati: l'ex Bonas spiega di aver preso lei la decisione 'i motivi sono gravi', saranno resi noti a Domenica Live?

Domenica Live - Barbara d’Urso affronta Floriana : “Io volo alto” : Barbara d’Urso affronta Floriana Secondi: la stoccata a Domenica Live Barbara d’Urso ha ospitato ancora una volta Floriana Secondi a Domenica Live. L’ex vincitrice del Grande Fratello è ritornata in studio per replicare alle accuse del suo ex fidanzato Daniele Pompili, ma la bella conduttrice partenopea ha approfittato del momento per affrontarla. Daniele, infatti, negli scorsi giorni ha pubblicato alcune conversazioni in cui ...

Domenica 17 novembre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Che tempo che fa - Non è l’Arena : ospiti in TV Domenica 17 novembre: Domenica In, Domenica Live, Non è l’Arena e Che tempo che Fa Domenica 17 novembre 2019 sono attesi tantissimi ospiti in tv. Nei programmi di Domenica In, con Mara Venier, Domenica Live, con Barbara d’Urso, Non è l’Arena, con Massimo Giletti e Che tempo Che Fa, con Fabio Fazio […] L'articolo Domenica 17 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è l’Arena proviene da Gossip e ...

Grande Fratello - Kiko Nalli - Ambra e Gaetano. Il video delle corna? Domenica Live - bomba D'Urso : Adesso la verità potrebbe venire a galla. Una volta per tutte. A Domenica Live la d’Urso mostrerà un video choc dell’incontro tra Ambra Lombardo (fidanzata di Kiko Nalli) e Gaetano Arena (ex gieffini). Il gossip è diventato rovente da quando sono state pubblicate da un noto settimanale alcune foto c

Domenica Live - anticipazioni : Giucas Casella e Floriana Secondi in studio : Domenica 17 novembre, dalle ore 17:20 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live. Anche questa settimana Barbara D'Urso intervisterà alcuni dei personaggi più discussi dal gossip italiano. Attesa per le dichiarazioni di Floriana Secondi, che dopo le dichiarazioni spiazzanti della scorsa puntata replicherà al suo ex fidanzato Daniele Pompili. Floriana Secondi è stata querelata dal suo ex fidanzato dopo le dichiarazioni ...

Domenica Live - puntata 17 novembre : Barbara D'Urso ospiterà in studio Kikò Nalli : Nella puntata di ieri venerdì 15 novembre di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha svelato le prime anticipazioni di Domenica Live, programma pomeridiano di Canale 5. Stando a quanto rivelato dalla stessa D'Urso, ci saranno tanti ospiti che renderanno scoppiettante ed interessante la puntata di Domenica 17 novembre. Infatti, in studio non potranno mancare Kikò Nalli che dirà la sua sugli ultimi retroscena del gossip riguardante la sua fidanzata Ambra ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel di un soffio davanti a Leclerc. Iniziato il lavoro per la corsa Domenicale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10: 1’13″5, 1’13″6 per Leclerc che però sta girando con gomme medie, mentre Vettel girerà con le soft. Buon inizio comunque per Charles. 20.08: Problemi al motore della Toro Rosso di Gasly, fermo in questo momento. Virtual Safety Car! 20.06: 1’13″2 e 1’13″4 per Bottas ed Hamilton con gomme soft. Ora vedremo cosa faranno le due Rosse sul passo ...

Domenica Live - puntata 17 novembre : gli ospiti di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso annuncia le anticipazioni di Domenica Live 17 novembre Domenica Live è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una puntata nuova di zecca. Gli ospiti del 17 novembre di Barbara d’Urso sono tra i personaggi più amati, e discussi, del momento. Qualche nome? In studio ci sarà Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari non sarà da solo nel programma. Con lui ci saranno ben due accompagnatori, pronti ...

Daniele Pompili annuncia querela contro Floriana Secondi dopo l'intervista a Domenica Live : Quello che si sta consumando tra Floriana Secondi, la romana vincitrice del Grande Fratello 3, e Daniele Pompili, è uno scontro abbastanza particolare, non tanto per i contenuti, ma anche per i modi. Da un lato abbiamo lei che, durante l’intervista a Domenica Live, impedisce, con minacce poco sensate, a Barbara D’Urso di intervistare il suo presunto ex fidanzato. Dall’altro lui, Daniele Pompili, che dopo la puntata andata in onda il 10 novembre, ...

Daniele Pompili replica a Floriana Secondi dopo l'intervento a Domenica Live : "Mi hai calunniato!" (VIDEO) : l'intervento di Floriana Secondi una settimana fa a Live non è la d'Urso dove ha parlato di una 'storia di ricatti', video hard nella quale sarebbe stata coinvolta e ancor più marcatamente ieri pomeriggio a Domenica Live ha provocato un terremoto tra lei e il suo presunto ex fidanzato Daniele Pompili, implicitamente menzionato. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello è al centro di una delicata vicenda già raccontata ieri nel ...

Domenica Live parla la mamma di Nadia Toffa : La mamma di Nadia Toffa è stata ospite a “Domenica Live” e racconta: «Sono stata sempre accanto a lei, lei voleva solo me accanto». La madre di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni, racconta a “Domenica Live” gli ultimi giorni di vita della figlia e Barbara D’Urso rilegge i testi nei quali Nadia ha descritto la scoperta della malattia, il dolore, la paura. «Era lei che sosteneva me, mi incoraggiava – ricorda la madre della giovane – ...