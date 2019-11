Domenica In | Mara Venier in lacrime per la sua Venezia E lancia un appello

MARA VENIER/ 'Amo la mia Venezia e sono disperata! E' la mia casa' - Domenica In - : MARA VENIER torna a Domenica In: commossa per la situazione attuale di Venezia 'è la mia città, sono disperata come tutti voi'.

Mara Venier apre Domenica In con una confessione : “Sono disperata!” : Mara Venier a Domenica In: “Sono disperata! Il mio cuore è di Venezia” Si è aperta con una confessione di Mara Venier, la puntata odierna di Domenica In: “Sono disperata! Io vivo a Roma, è vero, ma il mio cuore è di Venezia”. Non si poteva ignorare quello che è successo (e sta succedendo) lì, in quella città unica al mondo, forte e fragile allo stesso tempo. In collegamento con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ...

Domenica In - Mara Venier piange. Cecchi Paone : “Non sa fingere” : Mara Venier commossa a Domenica In. Alessandro Cecchi Paone assicura: “Non finge” Oggi 17 novembre Mara Venier tornerà in onda con una nuova puntata di Domenica In, nonostante l’infortunio di cui è rimasta vittima qualche giorno fa. Proprio nel suo salotto, capita spesso che si rende protagonista di episodi commoventi, un po’ per l’assenza del marito Nicola Carraro, un po’ per i racconti e i ricordi. La ...

Mara Venier - ex protagonista di Domenica In annuncia : “Tornerei se…” : Giucas Casella vuole tornare a Domenica In di Mara Venier: “Ci andrei con molto piacere!” Giucas Casella, in una lunga intervista al magazine Nuovo, ha parlato della sua famiglia, dell’Isola e della sua trattativa per entrare nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Successivamente il giornalista del settimanale di Signoretti ha domandato al noto illusionista cosa risponderebbe a Mara Venier se dovesse ...

Anticipazioni Domenica In del 17 novembre : gli ospiti di Mara Venier : Domenica In, Anticipazioni 17 novembre: Mara Venier chiama Fabio Volo e Stash ospiti Esattamente come nella scorsa edizione, quest’anno al timone di Domenica In c’è la più che confermata e straordinaria zia Mara Venier. Il programma del pomeriggio festivo del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo continua a macinare un grande successo in termini d’ascolti, sulla scia dei buoni risultati registrati nella scorsa ...

Giordana Angi/ 'Non avevo dubbi... sei speciale!' - Mara la commuove - Domenica In - : Giordana Angi ospite a "Domenica In" di Mara Venier su Rai1 racconta del rapporto con la sorella Elisa e con Alberto Urso di Amici 18

Domenica In - la gaffe di Mara Venier con Patty Pravo : “I gay? Mio marito è normale”. Sui social scoppia la polemica : Ha scatenato polemiche sui social la gaffe di Mara Venier durante l’intervista a Patty Pravo nell’ultima puntata di Domenica In. Tutto è iniziato con una considerazione della conduttrice: “Ma tu lo senti questo amore per il pubblico? Noi abbiamo quasi tutti amici gay, i nostri fantastici amici gay, li salutiamo senza fare nomi. Tu sei un’icona per loro”, ha detto la Venier alla cantante riferendosi agli amici che hanno in ...

“Io e lei…”. Giordana Angi si commuove a Domenica In. La sorpresa di Mara Venier è dolcissima : Ma quanto è brava Giordana Angi? La bella e talentosa finalista di Amici di Maria De Filippi è stata ospite di Mara Venier a Domenica In ed è qui che ha presentato il suo album ‘Voglio Essere Tua’, cantando anche il suo grande successo ‘Casa’. La cantante, accolta con grandissimo affetto dalla conduttrice, che le ha riservato parole di grande stima facendola quasi emozionare, è poi finita in lacrime durante l’intervista, perché ha parlato della ...