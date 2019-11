Disastro ad Empoli | la città è sott’acqua | fogne strabordate Ecco le immagini postate

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) E’ emergenza piena ad, dove a causa delle piogge e dell‘ingrossamento dell’Arno il centro storico è praticamente finito sott’acqua a causa delle, che non sono riuscite a scaricare nell’Arno in piena. Intanto è stata emessa allerta rossa per il possibile innalzamento del livello del fiume a partire dal primo pomeriggio di oggi, domenica 17 novembre, e per tutta la giornata di domani, lunedì 18 novembre. Tutte le scuole dellaresteranno chiuse, sia adche a Vinci e a Castelfiorentino. Chiusi anche gli impianti sportivi. L'articoload: laè sott’acqua,ledai cittadini sui social FOTO Meteo Web.