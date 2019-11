Diretta Kosovo Inghilterra | risultato 0-0 | streaming video tv | occasione Sterling!

Diretta/ Kosovo-Inghilterra : dove vedere la partita in tv e formazioni ufficiali : Kosovo-Inghilterra: dove vedere la partita in tv e formazioni ufficiali. Match iniziato, Kane e Sterling dal primo minuto / RISULTATO IN TEMPO REALE E MARCATORI 0-0 DIRETTA/ Kosovo-Inghilterra: dove vedere la partita in tv e formazioni ufficiali – Alle ore 18:00 di oggi, domenica 17 novembre 2019, andrà in scena il match del GRUPPO A […] Leggi tutto L'articolo DIRETTA/ Kosovo-Inghilterra: dove vedere la partita in tv e formazioni ...