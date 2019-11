Di Maio attacca Zingaretti | “Con mezzo Paese sott’acqua uno pensa allo Ius Soli? Siamo

Malika attacca un Over di Mara Maionchi - che esplode : “Che ca..o dici?” : X Factor 2019, Mara Maionchi e Malika Ayane non se le mandano a dire: è scontro durante il quarto Live C’è stato un acceso scontro tra Mara Maionchi e Malika Ayane durante il quarto Live di X Factor 2019, tutto a causa di un’esibizione di Nicola Cavallaro. Quest’ultimo è un componente della squadra Over, con […] L'articolo Malika attacca un Over di Mara Maionchi, che esplode: “Che ca..o dici?” proviene da ...

Arisa attacca Mara Maionchi : “Datti una regolata quando parli della mia canzone” - poi cancella tutto. La Maionchi a FqMagazine : “Dispiaciuta” : Domenica movimentata per Arisa. La cantautrice ha pubblicato ieri un paio di stories su Instagram, in cui replica a Mara Maionchi. Il giudice di “X Factor”, commentando lo scorso 31 ottobre la performance, sulle note de “La Notte”, di Lorenzo della squadra Under Uomini di Malika, ha definito il brano: “Una canzone perfetta per una donna depressa”. La cantante de “La notte”, seconda classificata al Festival di Sanremo nel 2012, ha scritto sulle ...

Movimento 5 stelle - la senatrice Elena Fattori lascia (e attacca Luigi Di Maio) : Era nell'aria, oggi c'è l'ufficialità: "Passo al Gruppo Misto, ma continuo a sostenere il governo. Non ho lasciato il...

Otto e mezzo - Scanzi attacca Di Maio : 'L'esperimento te lo fai a casa tua - non in Umbria' : Le elezioni Regionali in Umbria potrebbero avere lasciato il segno nei rapporti tra il Partito Democratico ed il Movimento Cinque Stelle. In attesa di capire in che modo si evolveranno le cose a livello nazionale ed eventualmente quello che sarà il destino del governo giallorosso, Luigi Di Maio ha, di fatto, già dichiarato fallito l'esperimento di corsa a braccetto tra dem e grillini nelle elezioni umbre. Tuttavia, Andrea Scanzi, ospite della ...

Umbria galvanizza centrodestra - Salvini mira sul Governo e attacca Conte. Di Maio? “Non si torna indietro” : Cita Vasco in apertura ("una splendida giornata"), non nomina mai Vincenzo Bianconi, il candidato 'civico' di Pd-M5s che, dopo l'ammissione della sconfitta e gli auguri di buon lavoro alla Tesei, sceglie il low profile e trascorre la giornata in famiglia, a Castelluccio. Ma c'è un nome che più di tutti ricorre nelle parole di Matteo Salvini e non è quello dell'ex alleato Luigi Di Maio bensì quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che ...

Governo - Luca Bizzarri attacca Di Maio : 'Ministro del Per me - c'è il bar per dire la sua' : È un Luca Bizzarri che manifesta apertamente il proprio dissenso nei confronti di un tweet di Luigi Di Maio. Il popolare attore e comico genovese si spoglia dei panni di uomo di spettacolo e si veste da critico per quella che è stata l'uscita del Ministro degli Esteri. In particolare, il capo politico del Movimento Cinque Stelle ha scelto di esternare, attraverso Twitter, un proprio giudizio personale sulla mafia in genere e sulla sentenza ...

**Roma : Lezzi attacca - 'Di Maio fermi sproloqui Spadafora - Raggi non è problema'** : Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Il ministro Spadafora non parla per mio conto, anche se ha la presunzione di esprimere le opinioni del M5S. Faccio parte a pieno titolo del M5S e l'amministrazione di Roma non rappresenta, per me, alcun problema. La nostra sindaca, vi ricordo sotto scorta, ha ereditato l

Matteo Salvini attacca ancora : “Conte - Renzi e Di Maio mi fanno pena” : Dopo le bordate da piazza San Giovanni a Roma, torna all'attacco il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Mi fanno pena, sono al governo insieme e si insultano ogni giorno. Alle elezioni regionali in Umbria avranno la prima lezione di democrazia da parte del popolo italiano".Continua a leggere

Salvini : “Confronto con Renzi? Non scappo mai”. Poi attacca Raggi e Di Maio. Su Conte : “Mi ha insultato più della mia prof. di filosofia” : “Perché incontro stasera Renzi da Vespa? Io non scappo mai. Io ho sempre accettato confronti con tutti. Se uno è convinto delle proprie idee, non deve avere paura di confrontarsi con nessuno. Certo, Renzi è un altro genio: voleva la semplificazione e ha fondato l’ennesimo partito di cui non si sentiva la fondamentale esigenza in Italia”. Così, ai microfoni di “Lavori in corso”, su Radio Radio, il senatore della ...

Perugia - Salvini attacca Di Maio e Zingaretti : 'Non vanno nelle piazze - hanno vergogna' : Continuano gli affondi del leader della Lega Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali in Umbria del prossimo 27 ottobre: il leader del Carroccio nelle scorse ore è intervenuto a Perugia, al mercato di Pian di Massiano, ed ha attaccato Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, che iniziano a preparare nuove tasse. E accusa gli avversari politici di non farsi vedere in Umbria all'aperto perché hanno paura della piazza. Le parole di Salvini a ...

Umbria : Di Maio - 'Bianconi attaccato perché fa paura' : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) - "Vincenzo Bianconi fa paura, altrimenti non riceverebbe gli attacchi che sta ricevendo da tutti". Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Foligno a proposito delle prossime elezioni in Umbria.

Umbria : Di Maio - ‘Bianconi attaccato perché fa paura’ : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – “Vincenzo Bianconi fa paura, altrimenti non riceverebbe gli attacchi che sta ricevendo da tutti”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Foligno a proposito delle prossime elezioni in Umbria. L'articolo Umbria: Di Maio, ‘Bianconi attaccato perché fa paura’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

E’ guerra nel M5s - Lezzi attacca Di Maio : dopo deroga per Cancelleri regole non esistono : Il sassolino dalla scarpa lo toglie prendendo le difese di Dalila Nesci, la deputata M5S che aspira a diventare governatrice in Calabria per il Movimento, ma la cui candidatura è stata stroncata ieri da Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto Quotidiano. La ex ministra del Sud Barbara Lezzi pubblica un post al vetriolo su Facebook, tirando in ballo il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, finito nel mirino di molti, nel M5S, ...

Taglio parlamentari - la vigilia. Di Maio : “Mi aspetto sì trasversale”. Meloni : “Ci attaccano - ma Fdi da sempre a favore. Pd che farà?” : I parlamentari si preparano al voto finale per tagliare le loro stesse poltrone. La riforma che propone la riduzione delle poltrone a Camera e Senato arriva infatti a Montecitorio per l’ultima lettura lunedì 7 ottobre e il via libera definitivo al ddl che modifica la Costituzione è atteso per martedì. “Sono emozionato”, ha detto oggi il capo politico M5s Luigi Di Maio che sul via libera alla riforma aveva vincolato la partenza ...