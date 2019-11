Danimarca-Italia oggi | Qualificazioni Europei 2021 basket femminile | orario d’inizio e

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019)pomeriggio, alle ore 15.30, la Nazionalena discenderà in campo a Gentofte per affrontare lapadrona di casa, in una sfida valevole per il girone D della fase di qualificazione agli. Dopo la falsa partenza nel match d’esordio contro la Repubblica Ceca, perso a Cagliari con il punteggio di 52-62, l’è chiamata a una pronta reazione per non compromettere ulteriormente il percorso verso la massima rassegna continentale. Il commissario tecnico Andrea Capobianco, alla seconda esperienza sulla panchina azzurra dopo il biennio 2015-2017, dovrà rinunciare a Martina Crippa, che nella gara contro le ceche ha subito la rottura del legamento crociato e del collaterale mediale, e ha deciso di non portare con sé nella trasferta danese Nicole Romeo, Valeria De Pretto, Sara Madera ed Elisa Ercoli. La, sulla carta ultima ...

