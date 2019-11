Daniele Pompili Floriana Secondi | ' È omosessuale! Mai stati fidanzati' Domenica live

Daniele Pompili annuncia querela contro Floriana Secondi dopo l'intervista a Domenica Live : Quello che si sta consumando tra Floriana Secondi, la romana vincitrice del Grande Fratello 3, e Daniele Pompili, è uno scontro abbastanza particolare, non tanto per i contenuti, ma anche per i modi. Da un lato abbiamo lei che, durante l’intervista a Domenica Live, impedisce, con minacce poco sensate, a Barbara D’Urso di intervistare il suo presunto ex fidanzato. Dall’altro lui, Daniele Pompili, che dopo la puntata andata in onda il 10 novembre, ...