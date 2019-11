Dall’Inghilterra | Guardiola-City addio a fine stagione | anche l’Italia tra le possibili

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 17 novembre 2019)diràal MsterSecondo quanto riporta il Mirror, l’avventura di Pepsulla panchina del Mstersembra essere agli sgoccioli. Al termine dellail tecnico lascerà i Citizens, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2021, ci sarebbe infatti una clausola rescissoria nell’accordo pronto a liberarlo., ipotesi Juventus Dopo quattro stagioni trascorse in Premier League,sarebbe in cerca di nuovi stimoli e sarebbero diverse le offerte pronte sul suo tavolo: a cominciare dal Bayern Monaco che lo rivorrebbe alla guida tecnica. Da non scartare neppure l’ipotesi Juventus, già circolata la scorsa estate: Maurizio Sarri appare saldo al comando, ma la figura ingombrante dipotrebbeportare a risvolti clamorosi. Lussemburgo-Portogallo, formazioni ...

infoitsport : Dall'Inghilterra: Guardiola epilogo City - Calcio - infoitsport : Guardiola-City, dall'Inghilterra anticipano l'addio a fine stagione: anche l'Italia tra le possibili destinazioni d… - news24_napoli : Guardiola-City, dall’Inghilterra anticipano l’addio a fine stagione… -