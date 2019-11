Curling | Europei 2019 | risultati e classifica Scozia e Svizzera in testa al femminile

Curling - Europei 2019 : Italia travolta dalla Svezia - seconda sconfitta per gli azzurri : Arriva la seconda sconfitta consecutiva per l’Italia agli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento a Helsingborg. La nostra Nazionale, crollata ieri al cospetto della Scozia detentrice del titolo, non ha potuto nulla contro la Svezia padrona di casa e si è dovuta arrendere per 11-4. Gli azzurri hanno cercato di tenere testa ai Campioni del Mondo nella prima metà della partita ma poi sulla lunga distanza si sono dovuti inchinare al ...

LIVE Italia-Svezia Curling - Europei 2019 in DIRETTA. Gli azzurri crollano nel sesto end : 3-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48: E i 4 punti arrivano per la Svezia che opera il break con un end da dimenticare per gli azzurri che ora sono sotto 3-7. Partita compromessa per gli italiani 15.45: Attenzione. Italia a forte rischio. Svezia che potrebbe addirittura mettere a segno 4 punti 15.40: End 6: Svezia a punto dopo il lancio di Mosaner. scozzesi che potrebbero andarsi a prendere il doppio punto 15.34: ...

LIVE Italia-Svezia Curling - Europei 2019 in DIRETTA. Partono bene gli azzurri - si risollevano gli scandinavi : 2-3 dopo quattro end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20: Casa libera dopo 11 lanci nel quinto end. L’Italia punta a tenere la mano 15.15: Nonm riesce Retornaz ad arginare la precisione svedese. Mano rubata per la Svezia che va sul 3-2 15.12: Mosaner rinforza la guardia centrale, c’è una stone scozzese a punto quando mancano gli ultimi quattro lanci 15.08: Scozia a punto dopo il nono lancio del quarto end. Ora tocca a Mosaner e ...

LIVE Italia-Svezia Curling - Europei 2019 in DIRETTA. Che partenza degli azzurri : doppia mano rubata e 2-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53: Dopo il primo lancio di Mosaner due stone azzurre a punto 14.47: End 3: guardia centrale Italia, a sinistra per la Svezia 14.42: Che colpo per l’Italia! Retornaz trova il pertugio giusto e mette in difficoltà Edin che non riesce ad evitare di subire il punto. Seconda mano rubata e 2-0 per gli azzurri che stanno mettendo alle corde gli svedesi 14.37: Ci sono due stone della Svezia ...

LIVE Italia-Svezia Curling - Europei 2019 in DIRETTA. Che partenza degli azzurri : mano rubata e 1-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28: Dopo 5 tiri Italia a doppio punto 14.24: Inizia bene l’Italia e ruba la mano agli svedesi: 1-0 per gli azzurri 14.10: mano agli svedesi 14.06: Iniziata la sfida 14.00: La sfida tra Italia e Svezia inizierà a breve 13.57: Ieri la Svezia ha battuto 6-3 la Danimarca e 8-5 la Svizzera, confermando le ambizioni della vigilia 13.53: In campo anche le azzurre nella Division B. ...

LIVE Italia-Svezia Curling - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri sfidano il maestro Edin : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Scozia – La cronaca di Italia-Russia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per gli Europei 2019 di curling che si stanno disputando a Helsingborg. Gli azzurri tornano in campo dopo le due partite disputate nella giornata di ieri per affrontare i padroni di casa, i grandi favoriti della vigilia per la conquista del titolo sfuggito ...

Italia-Svezia Curling - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi domenica 17 novembre si gioca Italia-Svezia, match valido per gli Europei 2019 di curling. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio di Helsingborg per affrontare i padroni di casa in una sfida davvero al cardiopalma, la nostra Nazionale è chiamata a un’autentica impresa contro i Campioni del Mondo che di fronte al proprio pubblico saranno agguerritissimi e molto motivati. Joel Retornaz e compagni dovranno inventarsi una vera e propria ...

Curling - Europei 2019 oggi (17 novembre) : programma partite - orari - tv e streaming : oggi (17 novembre) andrà in scena la seconda giornata degli Europei di Curling in corso di svolgimento a Helsingborg. L’Italia maschile sarà impegnata nella terza sessione in una sfida tutt’altro che semplice contro i campioni del mondo, nonchè padroni di casa, della Svezia. In mattinata, a partire dalle ore 9.00, ci sarà la seconda sessione femminile che vedrà sul ghiaccio: Svezia-Svizzera, Repubblica Ceca-Estonia, ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile parte con due vittorie in Serie B - sconfitte Spagna e Bielorussia : A Helsingborg (Svezia) sono incominciati gli Europei 2019 di Curling, l’Italia femminile è inserita nella Serie B della rassegna continentale dopo la retrocessione maturata dodici mesi fa e insegue la promozione nella massima categoria riservata alle prime due formazioni classificate nella cadetteria. Il nostro quartetto archivia la prima giornata con due vittorie in altrettanti incontri disputati. In mattinata Veronica Zappone, Stefania ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia perde 7-5 contro la Scozia. Prima sconfitta per gli azzurri : Era chiaro a tutti che la sfida contro la Scozia sarebbe stata tutt’altro che semplice per l’Italia. I campioni d’Europa in carica si sono dimostrati una squadra molto ben organizzata. L’approccio sbagliato di Retornaz e compagni è costato carissimo, nonostante la grande grinta messa sul ghiaccio. Una sconfitta che potrebbe servire per il proseguo della competizione continentale e che ha dimostrato che l’Italia può ...

LIVE Italia-Scozia 5-6 Curling - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri provano a completare la rimonta nell’ultima mano avversaria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:40 Buon appoggio di Mosaner con la stone numero 11, la Scozia però ha campo per bocciare. 22:35 L’Italia ruba un punto nella penultima frazione! 6-5 e ultima mano scozzese, si può raggiungere un pari insperato. 22:20 Due punti dell’Italia nell’ottava mano: gli azzurri provano a riaprire la sfida ma servirà l’impresa. 22:00 Brutta mano azzurra che rischia di porre ...

LIVE Italia-Scozia 2-5 Curling - Europei 2019 in DIRETTA : quattro mani alla fine - azzurri a caccia della rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:45 La Scozia si prende il punto e cede la mano all’Italia: 5-2 per i britannici. Ora gli azzurri hanno bisogno quantomeno di un buon game da due punti. 21:38 I risultati delle altre partite in corso: Norvegia-Germania 3-2 Olanda-Inghilterra 3-3 Svezia-Svizzera 4-4 Danimarca-Russia 2-2 21:26 L’Italia prende posizione ma la Scozia riesce a bocciare con puntualità, si resta sul 2-4 ...

LIVE Italia-Scozia 0-3 Curling - Europei 2019 in DIRETTA : britannici ancora a punto nella mano azzurra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:38 Inizio shock per l’Italia! La Scozia mette a segno un punto nella mano azzurra e si porta sul 3-0. 20:20 Non comincia bene la partita dell’Italia che subisce il doppio punto dalla Scozia nella prima mano. 20:09 In corsa la prima mano per la Scozia. 20:04 Cominciata la partita! 20:01 Tutto pronto per l’inizio della sfida. 19:58 Retornaz e compagni hanno tutte le carte in ...

Curling - Europei 2019 : risultati prima giornata e classifica. Svezia - Svizzera e Scozia vincono all’esordio nel torneo femminile : A Helsingborg (Svezia) sono incominciati gli Europei 2019 di Curling anche per quanto riguarda il settore femminile, in terra scandinava è andata in scena la prima giornata con cinque partite in programma. La Svezia, padrona di casa e grande favorita della vigilia, si è imposta sulla Danimarca per 6-3: Anna Hasselborg e compagne hanno messo subito in chiaro le cose marcando tre punti nel secondo end, poi hanno timbrato altri due punti nel quinto ...