Fonte : ilnapolista

(Di domenica 17 novembre 2019)sembra pensare al 4-3-3, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il tecnicoa metterlo in campo già in allenamento quando i calciatori rientreranno dalle rispettive Nazionali. Un passo indietro, o forse un passo in avanti, per ottenere finalmente quella continuità che sembra mancare al Napoli. Un’idea che potrebbe servire anche per riportarenella sua posizione ideale, quella in cui sta facendo bene in nazionale con Mancini “Da domani, o meglio da quando torneranno alla base i giocatori impegnati in giro per il mondo e il gruppo sarà completo, al centro sportivo di Castel Volturno potrebbero anche andare in scena prove di 4-3-3:carezza l’idea, la valuta. E magari in vista del Milan la testerà anche sul campo consapevole che soprattutto in attacco, tra Lorenzo, Mertens, Callejon e Lozano, sarebbero tutti pronti. Felici e contenti. ...

napolista : CorSport: #Ancelotti proverà al 4-3-3 per ritrovare il miglior #Insigne Al ritorno dei calciatori dalle Nazionali… - MondoNapoli : CorSport - Ancelotti cambia: a Castel Volturno prove di 4-3-3 - - sscalcionapoli1 : Insigne show in Nazionale, CorSport: Ancelotti pronto al 4-3-3 per farlo tornare a sorridere. Altri tre azzurri fel… -